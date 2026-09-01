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Krenula sa Srbijom po medalju, pa postala meta! Jezive optužbe na račun naše odbojkašice

М.П.

01. 09. 2026. u 11:19 >> 11:23

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Hena Kurtagić, 21-godišnja reprezentativka Srbije i jedna od najtalentovanijih odbojkašica svoje generacije, našla se na meti žestokih napada na društvenim mrežama, gde je njen sportski uspeh pao u drugi plan zbog nacionalnih i verskih tenzija.

Кренула са Србијом по медаљу, па постала мета! Језиве оптужбе на рачун наше одбојкашице

IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Iako je odrasla u Novom Pazaru u porodici kojoj profesionalni sport nije bio prioritet, Hena je slučajno počela da trenira odbojku jer joj je klub bio blizu kuće, da bi vremenom postala ključna igračica reprezentacije Srbije.

Međutim, njen uspeh na terenu pokrenuo je lavinu negativnih komentara na društvenoj mreži X. Povod za napad bila je objava u kojoj je jedna korisnica, uz fotografiju Hene sa meča između Srbije i Hrvatske, brutalno osudila mladu odbojkašicu:

-  U isto vreme, jedna muslimanka Bošnjakinja nosi dres sa srpskom zastavom i pokušava da zemlju tih ljudi učini prvakom. Nikada neću razumeti ovu bezkarakternost i ovu izdaju.


Ovaj direktan napad na Henu, u kojem se optužuje za "izdaju", odmah je izazvao oštre reakcije i pokrenuo žučnu polemiku u regionu. Javnost je brzo ustala u odbranu mlade sportistkinje, a u komentarima su se nizali odgovori koji brane njen identitet i pravo da nastupa za zemlju u kojoj je rođena.

Dok jedni ističu da njena porodica generacijama živi u Srbiji i nema veze sa Bosnom, drugi naglašavaju da vera ne određuje automatski državu za koju neko nastupa. Ipak, ceo slučaj je još jednom pokazao kako se vrhunski sportisti na Balkanu surovo uvlače u političke i nacionalne sukobe kojima nije mesto na sportskim terenima.

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