Politika

"VERUJEM DA ĆEMO ZAJEDNO JAČATI PRIJATELJSKE ODNOSE" Vučić čestitao kralju Hokonu VIII stupanje na presto Kraljevine Norveške

В.Н.

01. 09. 2026. u 20:09

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Njegovom Veličanstvu kralju Hokonu VIII stupanje na presto Kraljevine Norveške.

ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕМО ЗАЈЕДНО ЈАЧАТИ ПРИЈАТЕЉСКЕ ОДНОСЕ Вучић честитао краљу Хокону VIII ступање на престо Краљевине Норвешке

FOTO TANJUG/ RADE PRELIĆ/

- Čestitam Njegovom Veličanstvu kralju Hokonu VIII stupanje na presto Kraljevine Norveške, uz želje za uspeh u obavljanju ove odgovorne i časne dužnosti.

Uveren sam da će Njegovo Veličanstvo, oslanjajući se na bogato nasleđe svog oca, kralja Haralda V, sa dostojanstvom i posvećenošću doprinositi prosperitetu i ugledu svoje zemlje.

Verujem da ćemo u godinama koje dolaze zajedno dodatno jačati tradicionalno dobre i prijateljske odnose Srbije i Norveške, na dobrobit naših naroda i naših dveju zemalja. - poručio je Vučić.

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