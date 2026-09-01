VUČIĆ POSLAO SNAŽNU PORUKU SVETU: Beograd ponovo u centru Pokreta nesvrstanih

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na početku Komemorativnog sastanka posvećenog obeležavanju 65. godišnjice prve konferencije Pokreta nesvrstanih zemalja u Beogradu da Pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma.

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- U vremenu kada se temelji globalnog poretka tresu pred naletima selektivnog pristupa međunarodnom pravu, Pokret nesvrstanih ostaje najsnažnije uporište multilateralizma, braneći ideju da svet mora da pripada svima, a ne samo onima čija je ekonomska ili vojna moć trenutno nadmoćna - istakao je Vučić otvarajući sastanak u Palati Srbija.

Vučić je naglasio da su nesvrstani posvećeni osnovnim načelima Ujedinjenih nacija, po kojima glas svih nezavisnih zemalja ima istu moralnu težinu bez obzira na geografsku veličinu ili materijalno bogatstvo.

Zahvalio je gostima koji su došli u Beograd i što učestvuju na toj, kako je rekao, veoma posebnoj konferenciji.

- Moram da kažem da sam veoma srećan što imam priliku da vas ugostim ovde u Beogradu, u Srbiji, posle tačno 65 godina od kada smo svi zajedno osnovali Pokret nesvrstanih, kada je Nehru rekao da svet ne može da se deli na gospodare i sluge, niti na one čija se sudbina samo beleži. On je definisao moralni kompas kojim se i danas rukovodi veliki deo čovečanstva. U istom duhu, Naser je isticao da naša sloboda nije poklonjena, već izvojevana na braniku pravednosti i ravnopravnosti - rekao je predsednik Vučić.