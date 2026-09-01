Humska rasadnik talenata! Partizan ne mora da brine za budućnost

SVEČANO je sinoć bilo u Humskoj! Kao da je Hetafe i pored eliminacije Partizana najavio bolje dana u crno-belom delu Beograda!

Foto: FK Partizan

Partizan je savladao OFK Beograd - 3:1 i napravio dobru uvertiru za predstojeći večiti derbi sa Crvenom zvezdom na Marakani.

A da u Humskoj misle na najmlađe pokazali su još jednom pošto su juče u društvu igrača na teren izašli i dečaci iz Partizanove selekcije 2017. godište. I ne samo to, budući asovi crno-belih su nakon toga završili u zagrljaju Saše Ilića, legende kluba i trenera Partizana, a onda su ispred južne tribine sa navijačima krenuli sa horskim skandiranjem voljenom timu.

Foto: FK Partizan

Kakva čast za dečake rođene 2017. godine, koji stasavaju pod nadzorom vrhunskih stručnjaka Miloša Nikolića i Nikole Stevanovića na nekadašnjoj "Blatuši", koja sada nosi ime "Milutin Šoškić" po legedarnog golmanu Partizana. Iako je sezona tek počela ovi dečaci iza sebe imaju u avgustu osvojena dva turnira u Makedoniji i Bosni i Hercegovini. Tako da Partizan uz ovavke stručnjake i talentovanu decu ne mora da brine za budućnost.

Foto: FK Partizan Slično je i sa dečacima iz gemeracije 2016. koja je nakon osvajanja "Memorijalnog turnira Dragan Mance" u junu, ostavrila zapažen rezultat u avgustu na izuzetno jakom turniru u Hrvatskoj, gde su se plasirali u polufinale, učestvujući u društvu Dinamo Zagreba, Hajduk Splita, Crvene zvezde, Sarajeva... Dečaci predvođeni Đorđem Lazićem i Nenadom Adamovićem su ostavili sjajan utisak.

I nešto stariji fudbaleri Partizana (2015. godište) ostvarili su značajan uspeh na do sada najjačem izadanju Nika kupa! Nakon što su bez poraz prošli grupu u konkurenciji Ajaksa, Atletiko Madrida, Porta, Bešiktaša, Trenčina, Sarajeva i Nike (salo dva prolaze dalje), crno-beli su se u osmini finala našli sa Aekom iz Atine.

I u tom meču je slavila ekipa predvođena trenerima Bojanom Čakalo i Damirom Bartulovićem da bi u četvrtfinalu savladali i Čukarički. Ipak, na kraju su crno-beli momci završili kao četvrti, ali su još jednom pokazali ono što svi znamo, a to je da je Partizanova škola i dalje u samom vrhu u Evropi!

Foto: FK Partizan

Za kraj smo ostavili petliće, odnosno momke 2014. godište koji su osvojili turnir u Subotici. tako što su u finalu savladali Crvenu zvezdu - 2:0. Ekipa koju predvode treneri Milan Momirović i Nikola Čapljić je tako pokazala da je trenutno bolja od večitog rivala i napravila odličnu uvertiru za seniorski derbi.

Tako da u Humskoj ne moraju da brinu za budućnost. Partizan je bio i ostao rasadnik fudbalskih talenata, koji su nosili i nose dresove najvećih evropskih klubova, pa će neki od ovih dečaka nastaviti tim putem...

Foto: FK Partizan

Ovo su dečaci 2017. godište koji čine selekciju Partizana i imali su sinoć čast da se pojave sa igračima u Humskoj: Ognjen Biljić, Andrej Kljajević, Andrej Arsenović, Janko Vučić, Vukašin Prijović, Ognjen Panić, Marko Simić, Veljko Mijanović, Aleksa Paunić, Nikola Petrović, Ignjat Živojinović, Vuk Matić, Vladan Stojković, Aleksej Mileusnić, Lazar Stošić, Aleksej Živković, Despot Gajić, Rade Radisavljević, Ajan Radončić, Lav Matić, Vuk Stjepanović, Nikolaj Branković, Kosta Savić.