NESTAO DEČAK (12) IZ VALJEVA! Ivanu se gubi svaki trag od subote
DEČAK Ivan Jevtić (12) nestao je u subotu, 29. avgusta, u Valjevu.
Porodica i nadležne službe apeluju na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o dečaku da se hitno jave i pomognu u potrazi.
Ivan Jevtić ima 12 godina i nestao je na području Valjeva pod za sada nepoznatim okolnostima. Od subote se roditeljima i prijateljima nije javljao, a policija intenzivno radi na prikupljanju svih informacija i lociranju dečaka.
Pozivaju se svi građani koji su ga videli ili imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu ili besplatan broj policije 192.
Svaka informacija može biti od ključnog značaja za pronalaženje dečaka!
(Kurir)
Preporučujemo
MUP O PROTESTU U VALjEVU: Nasilje blokadera na delu, reagovala policija
14. 08. 2026. u 23:18
BLOKADERI PUKLI U VALjEVU: Protest doživeo debakl (FOTO)
14. 08. 2026. u 20:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)