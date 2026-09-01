NESTAO DEČAK (12) IZ VALJEVA! Ivanu se gubi svaki trag od subote

DEČAK Ivan Jevtić (12) nestao je u subotu, 29. avgusta, u Valjevu.

Foto: Printscreen/Instagram/valjevo_live

Porodica i nadležne službe apeluju na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju o dečaku da se hitno jave i pomognu u potrazi.

Ivan Jevtić ima 12 godina i nestao je na području Valjeva pod za sada nepoznatim okolnostima. Od subote se roditeljima i prijateljima nije javljao, a policija intenzivno radi na prikupljanju svih informacija i lociranju dečaka.

Pozivaju se svi građani koji su ga videli ili imaju bilo kakva saznanja o njegovom kretanju da odmah pozovu najbližu policijsku stanicu ili besplatan broj policije 192.

Svaka informacija može biti od ključnog značaja za pronalaženje dečaka!

(Kurir)