Politika

BLOKADERI LUDE: 1. septembra nije bilo štrajka prosvetnih radnika!

В. Н.

01. 09. 2026. u 18:16

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I OVA očekivanja blokadera pala su u vodu. Nema štrajka prosvetnih radnika!

БЛОКАДЕРИ ЛУДЕ: 1. септембра није било штрајка просветних радника!

Foto: N. Skenderija

Uprkos očekivanjeima blokadera ove godine nema štrajka prosvetara.

Foto: printskrin N1

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