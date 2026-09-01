ENISA ŽIVA I NA SIGURNOM: Pronađena državljanka Srbije, nestala u katastrofalnim poplavama u Nepalu

DRŽAVLjANKA Srbije Enisa Leković iz Novog Pazara, nestala posle katastrofalnih poplava u Nepalu 26. avgusta, pronađena je i na bezbednom je, potvrdila je danas njena ćerka Ines Todorović.

Foto: Fejsbuk

Ona je to objavila na "Fejsbuku" u grupi "Treking in Nepal" i dodala da je dobila fotografiju da je Lekovićeva na putu za Katmandu.

- Moja majka je hvala Bogu živa. Bila je u delu zemlje u kom nije bilo struje, zato se nije javljala - presrećna je Ines Todorović. - Samo želim da zahvalim svima koji su se toliko trudili da mi pomognu. Neverovatni ste i zauvek ću biti zahvalna svim ljudima koji su mi pomogli i pružili podršku tokom ovog teškog perioda. Danas smo dobili fotografiju, moja mama je bezbedna i na putu je za Katmandu. Zaista ne mogu da opišem osećanja kroz koja sam prolazila. Molim se za Nepal i za sve porodice koje još tragaju za nekim svojim ili su nekoga izgubile... Znam kroz šta prolazite i molim se za vas. Hvala vam za sve. Ovaj period nikada neće biti zaboravljen, kao ni svi životi koje je ova katastrofa odnela.

Identifikovanih četiri odsto U POPLAVAMA koje su pogodile Nepal i Kinu stradalo je više od hiljadu ljudi, dok ih se 4.300 vodi kao nestalo, uključujući 583 strana državljanina. U međuvremenu, nastavlja se grozničava potraga za zatrpanima. Premijer Nepala Balendra Ša kaže da je sa ugroženih lokacija spaseno 279 ljudi. Operaciju spasavanja predvodi međunarodni tim. Portparol Ministarstva zdravlja izjavio je da je identifikovano svega četiri procenta od 900 do sada pronađenih tela. U okrugu Čitvan obavljane su improvizovane sahrane pošto su rečni tokovi na obale naneli čak 300 tela.

Pre dva dana, Enisina ćerka je saopštila da ima nade da joj je majka živa, pošto se uverila da je poruka na "Votsapu" koju joj je poslala, pročitana. Ipak, strah je ostao, jer do danas nije bilo potvrde da je Enisa zaista imala neviđenu sreću da preživi katastrofu takvih razmera. Pomisao da je neko drugi mogao da vidi poruku, a da joj majka više nije među živima, držala je Todorovićevu u grču. Srećom, to je sada prošlost.

Enisa Leković krenula je kobnog jutra autobusom iz Katmandua ka Dhunčeu, gradu u okrugu Rasuva, a njen nestanak prijavila je ćerka, pošto je izgubila kontakt sa majkom. Od tada, porodica je grozničavo iščekivala vesti, nadajući se da je živa. U nastojanju da dođe do informacija o majci, Todorovićeva je na društvenim mrežama objavila detalje o njenom putovanju, nadajući se da će je neki od saputnika prepoznati i znati nešto o njenom kretanju.

Foto: Fejsbuk

- Putovala je autobusom iz Katmandua, koji je krenuo 26. avgusta 2026. u 6.15 ujutru, u pravcu Dhunčea, na putu ka jezeru Gosajkund. Očekivalo se da će oko devet sati ujutru napraviti pauzu za čaj u Trishuli Bazaru. Molim vas, preklinjem vas, ako je poznajete, ako ste je videli ili imate bilo kakvu informaciju o njoj, javite mi se - navela je Enisina ćerka Ines.

Enisa je, prema dosadašnjim informacijama, jedina državljanka Srbije, čije se ime našlo na spisku stranih državljana s kojima je posle katastrofe izgubljen kontakt. Njeno ime objavio je i Turistički odbor Nepala među turistima i putnicima čija sudbina posle poplava nije poznata.

Enisa je, inače, zaljubljenik u putovanja i daleke destinacije. Mesecima je objavljivala fotografije i snimke iz Azije, a poslednju objavu na "Instagramu" postavila je 19. avgusta, samo nekoliko dana pre katastrofalnih poplava u Nepalu. Bila je u obilasku nacionalnog parka Čitvan, na oko 130 kilometara južno od oblasti pogođene bujicama. Pre Nepala boravila je i u Indiji i na Tibetu, a na njenom profilu mogu se videti brojni kadrovi sa putovanja.