Svet

SAD NAPALE IRANSKU ŽILU KUCAVICU: Amerikanci bi da izazovu glad u Iranu - Hitno se oglasio Teheran

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 19:54

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KAKO prenosi iranska Pres Tv, mete američkih napada su lokacije na ostrvu Kešm.

САД НАПАЛЕ ИРАНСКУ ЖИЛУ КУЦАВИЦУ: Американци би да изазову глад у Ирану - Хитно се огласио Техеран

Foto: ABACA/Abaca Press/Profimedia

Amerikanci navodno prema tvrdnjama ovog medija gađaju farbrike ribljeg brašna na pomenutom ostrvu. 

Iran ima veoma razvijenu akvakulturu: proizvodnja vodenih životinja porasla je sa oko 296.500 tona 2012. na 480.600 tona 2022. Posebno je značajan uzgoj kalifornijske pastrmke.

Riblje brašno je visokoproteinski sastojak hrane za ribe. Globalno se oko 86% proizvedenog ribljeg brašna koristi u akvakulturi.

Iran ima sopstvenu proizvodnju ribljeg brašna, ali je istorijski bio i veliki uvoznik. FAO je za 2003. beležio oko 10.300 tona domaće proizvodnje, ali čak oko 67.000 tona uvoza.
Postoje i noviji problemi sa dostupnošću ribljeg brašna: jedna iranska studija iz 2025. navodi da je pad proizvodnje ribljeg brašna povećao rizik od rasta troškova hrane, posebno za vrste poput pastrmke koje zahtevaju kvalitetne proteine.

Ako bi Iran imao ozbiljan problem sa uvozom ribljeg brašna, to bi moglo da poveća cenu stočne i riblje hrane i poskupi proizvodnju uzgajane ribe, ali samo po sebi ne bi paralisalo iransku ekonomiju.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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