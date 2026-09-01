„NAJVEĆI SKUP U ISTORIJI GALAKSIJE“: Samo još da pronađemo gde se sakrila masa (FOTO)
BLOKADERI su po ko zna koji put doživeli potpuni debakl.
Na nalogu „Detektor laži“ fotografija skupa propraćena je ironičnom porukom:
„Počeo najmasovniji skup u istoriji galaksije. Prema Arhivu javnih skupova, okupilo se između 100.000 i 300.000 ljudi...“
Naravno, brojke u toj objavi predstavljaju očiglednu ironiju, dok se sa same fotografije ne može pouzdano utvrditi koliko se ljudi ukupno okupilo na večerašnjem skupu.
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