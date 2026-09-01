ZBOG GLASNE MUZIKE TUKAO OCA, POLIO GA BENZINOM I ZAPALIO? Detalji nezapamćene tragedije nedaleko od Šida

OSUMNjIČENOM J. Đ.(43), zvanom Bata, iz Višnjićeva kod Šida, sudija Višeg suda u Sremskoj Mitrovici, odredio je pritvor do 30 dana zbog nasilja u porodici sa smrtnim ishodom.

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On se tereti da je pre nekoliko dana najpre pretukao svog oca Savu Đ. (64), a zatim ga polio benzinom i zapalio na krevetu, a nesrećni čovek podlegao je povredama na putu do bolnice. Za žrtvu u selu meštani imaju samo reči hvale, dok za njegovog sina Batu tvrde da je već imao problem sa zakonom.

U Višnjićevu kažu da su znali da otac i sin nisu bili u dobrim odnosima, već duže vreme, ali se niko od meštana, ipak, nije nadao ovakvom scenariju.

- Sava je bio predivan čovek. Od njegovog oca nasledio je dar za elektriku, i kad kod smo imali problema, zvali smo njega. Bio je lep, dobrodržeći čovek, mada nam je često govorio da je bolestan - kaže nam jedna meštanka i dodaje da je, pored sina koji mu je, kako se sumnja, došao glave, iz prethodnog braka imao još dve ćerke. - Jedna od njih je udata u selu, i ona se dobro slaže sa nama meštanima, dok je druga negde u inostranstvu.

Navodno, udario i maćehu MEŠTANI Višnjićeva ne pamte ovakvu tragediju u selu, a većina njih se i ne seća Bate, jer je dugo godina bio u inostranstvu. Mnogi su čuli da je i žena sa kojom je Sava živeo, iste večeri, navodno, dobila nekoliko udaraca u glavu od osumnjičenog.

- Kada je sve počelo, bila je strašna dreka, cika, prava drama. Kako je počelo, ne znam, ali sam čuo da se tragično završilo - kaže Milovan G. iz ovog sela.

Za Batu, sa druge strane, tvrde da je problematičan.

- Dva puta se ženio i ima decu, ali šta se desilo kobnog dana, to najbolje on zna, a verovatno i njegova maćeha, koja je živela sa Savom - kaže nam Dragan H. - Mi smo čuli da su se najpre posvađali zbog glasne muzike, navodno mu je Sava rekao da utiša radio, a da ga je Bata, onako prek, dok mu je otac bio na krevetu, polio benzinom i zapalio. Maćeha je odmah pozvala Hitnu pomoć, ali Savi nije bilo spasa.

Telo preminulog je odneto u Institut za sudsku medicinu u Novi Sad, gde će se tačno utvrditi od kojih povreda je preminuo.