POGAČICE SA SIROM: Meke, mirisne i jednostavne za pripremu

Ove pogačice sa sirom idealne su za doručak, užinu ili posluženje. Ne morate čekati da testo naraste, jer se pripremaju bez kvasca, a uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete pun pleh ukusnih pogačica.

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Sastojci:

Za testo:

2 čaše jogurta

2 jajeta

1 čašica ulja

1 kašičica soli

1 kašičica šećera

2 kesice praška za pecivo

600–650 gr brašna

Za fil:

beli sir

mocarela

svež peršun

Priprema:

U posudi pomešajte jogurt, 2 jajeta, ulje, so i šećer. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno dodajte brašno i umesite meko testo.

Testo će biti malo lepljivo, ali nemojte dodavati previše brašna. Kada ga umesite, operite ruke, premažite ih sa malo ulja i tako lakše oblikujte testo.

Odvajajte komade testa, svaki malo rastanjite, stavite mešavinu belog sira, mocarele i seckanog peršuna, pa zatvorite i oblikujte pogačicu.

Poređajte pogačice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom koje ste odvojili od jednog jajeta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta, odnosno dok lepo ne porumene.

Prijatno!