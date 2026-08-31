POGAČICE SA SIROM: Meke, mirisne i jednostavne za pripremu
Ove pogačice sa sirom idealne su za doručak, užinu ili posluženje. Ne morate čekati da testo naraste, jer se pripremaju bez kvasca, a uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete pun pleh ukusnih pogačica.
Sastojci:
Za testo:
- 2 čaše jogurta
- 2 jajeta
- 1 čašica ulja
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica šećera
- 2 kesice praška za pecivo
- 600–650 gr brašna
Za fil:
- beli sir
- mocarela
- svež peršun
Priprema:
U posudi pomešajte jogurt, 2 jajeta, ulje, so i šećer. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno dodajte brašno i umesite meko testo.
Testo će biti malo lepljivo, ali nemojte dodavati previše brašna. Kada ga umesite, operite ruke, premažite ih sa malo ulja i tako lakše oblikujte testo.
Odvajajte komade testa, svaki malo rastanjite, stavite mešavinu belog sira, mocarele i seckanog peršuna, pa zatvorite i oblikujte pogačicu.
Poređajte pogačice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom koje ste odvojili od jednog jajeta.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta, odnosno dok lepo ne porumene.
Prijatno!
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