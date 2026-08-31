Peciva i pite

POGAČICE SA SIROM: Meke, mirisne i jednostavne za pripremu

Milena Tomasevic

31. 08. 2026. u 21:00

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Ove pogačice sa sirom idealne su za doručak, užinu ili posluženje. Ne morate čekati da testo naraste, jer se pripremaju bez kvasca, a uz nekoliko jednostavnih sastojaka dobićete pun pleh ukusnih pogačica.

ПОГАЧИЦЕ СА СИРОМ: Меке, мирисне и једноставне за припрему

FOTO: Novosti

Sastojci:

Za testo:

  • 2 čaše jogurta
  • 2 jajeta
  • 1 čašica ulja
  • 1 kašičica soli
  • 1 kašičica šećera
  • 2 kesice praška za pecivo
  • 600–650 gr brašna

Za fil:

  • beli sir
  • mocarela
  • svež peršun

Priprema:

U posudi pomešajte jogurt, 2 jajeta, ulje, so i šećer. Dodajte prašak za pecivo, a zatim postepeno dodajte brašno i umesite meko testo.

Testo će biti malo lepljivo, ali nemojte dodavati previše brašna. Kada ga umesite, operite ruke, premažite ih sa malo ulja i tako lakše oblikujte testo.

Odvajajte komade testa, svaki malo rastanjite, stavite mešavinu belog sira, mocarele i seckanog peršuna, pa zatvorite i oblikujte pogačicu.

Poređajte pogačice na pleh obložen papirom za pečenje. Premažite ih umućenim žumancetom koje ste odvojili od jednog jajeta.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 25–30 minuta, odnosno dok lepo ne porumene.

Prijatno!

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