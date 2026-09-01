"NA TERENU NAJLEPŠE": Nemanja Gudelj u razgovoru za "Novosti" o dolasku u Hetafe

TOLIKO je lepih vesti za Nemanju Gudelja i celu ovu porodicu ovog leta. Naš 34-godišnji reprezentativac je nedavno postao otac, a minulog vikenda je odlučio da fudbalsku karijeru nastavi u Madridu, u dresu španskog prvoligaša Hetafea.

FOTO: Ivan Terron / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gudelj je pre dva meseca završio boravak u Sevilji, iz koje je kao slobodan igrač otišao sa 261 nastupom i deset golova u kojoj je igrao punih šest godina. Pre četiri dana potpisao je novi ugovor sa Hetafeom, samo što se ova ekipa vratila iz Beograda, u kojem je posle dosta drame i sreće uspela da eliminiše Partizan iz plej-ofa kvalifikacija za Ligu konferencije.

- Ovo je nova etapa u mojoj karijeri i presrećan sam zbog toga. U Sevilji sam proveo šest predivnih sezona, a sada je vreme za nove izazove. Ovog leta je bilo mnogo ponuda, jer sam bio slobodan igrač, i izabrao sam najbolju. Selimo se u Madrid, sada nam je i porodica veća, i radujemo se dolasku u Hetafe, u kojem su me i trener, saigrači i navijači dočekali zaista sjajno - kaže Gudelj u razgovoru za "Novosti".

Sinoć je Hetafe odigrao meč 3. kola Primere na gostovanju Osasuni, a Nemanja je, posle dogovora sa trenerom, utakmicu počeo na klupi za rezervne igrače i na terenu se pojavio u 76. minutu, kada je domaćin već vodio, na kraju i pobedio 1:0.

- Ovog leta sam, po završetku sezone sa Seviljom, radio individualno sa nekoliko trenera. Osećam se sjajno i verujem da ću uspeti da pomognem Hetafeu u ligi, Kupu kralja i Ligi konferencije, jer je pred nama veliki posao. Na terenu je, ipak najlepše - dodaje Gudelj.

Odmah zatim i pitanje na kojoj poziciji ga trener Hoze Bordalas vidi u ekipi.

- Zna se da najviše mogu da pokažem na štoperskoj ili poziciji defanzivnog veziste. Pitanje je samo, da li će trener da odlučuje, iz meča u meč, na opcije sa trojicom ili četvoricom igrača u poslednjoj liniji tima.

Naš reprezenativac će uskoro najverovatnije ponovo biti na spisku selektora Veljka Paunovića, pred start Srbije u novoj sezoni Lige nacija. "Orlovi" će 24. septembra da ugoste Grčku, a zatim 27. septembra idu u goste Holandiji. Paunović već ima veliko trenersko iskustvo, zna veoma dobro šta radi i može da računa na proverene igrače, a Gudelj je jedan od njih. pošto su red Srbijom su veliki izazovi u novom ciklusu Lige nacija.

Zanimljiv je, inače, spoj Gudelja sa Grčkom i Holandijom. Pre 12 godina je u svom devetom nastupu za "orlove" (trenutno ih ima 75), u prijateljskom meču u Hanji dao do sada jedini gol za nacionalni tim, a ta bomba sa skoro 30 metara u pobedi od 2:0 je možda i jedan od najlepšhih pogodaka u njegovoj karijeri. Holandija je tek posebna priča. Tamo je, noseći dresove Brede, AZ Alkmara i Ajaksa fudbalski najviše stasavao.

- Lepa su sećanja na tu Grčku, ali i moje godine u Holandiji. Eto prilike uskoro da se sećanja evociraju na pravi način - zaključio je Gudelj, koji u riznici ima pet klupskih trofeja.

"Osmica" na leđima NEMANjA je sa Hetafeom potpisao jednogodišnji ugovor, sa opcijom da se saradnja produži za još jednu godinu. Na promociji u novom klubu je zadužio dres sa brojem osam i očekuje se da bude jedan od najstandardnijih igrača u ekipi koju vodi iskusni Bordales.