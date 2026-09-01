Svi su ostali u čudu na US Openu: Bivša 1. tensierka sveta šokirala javnost zbog NBA legende
Osaka je ponovo podelila mišljenja zbog odevne kombinacije
Nekadašnja prva teniserka sveta, Naomi Osaka, uspešno je prebrodila prvu prepreku na ovogodišnjem US Openu savladavši Anastasiju Zaharovu sa 7:6 (6), 7:6 (3). Ipak, nakon meča na stadionu "Artur Eš", svetski mediji i društvene mreže više bruje o njenoj odevnoj kombinaciji nego o preciznim bekhendima.
Japanska zvezda, poznata po tome što Grend slem terene pretvara u modne piste, ovoga puta se pojavila u izdanju koje je direktan omaž NBA legendi Alenu Ajversonu.
Njena kombinacija, koji su kreirali brend "Who Decides War" i čuveni stilista Lo Rouč, sastojao se od pocepanog duksa s kapuljačom, raskošne bele suknje od tila, a čitav izgled upotpunili su kikice, traka oko glave i zaštitni rukavi kakve je nekada nosio popularni "Odgovor" (The Answer).
- Najki je želeo košarkašku temu i ja sam pristala. Ovo je moj omaž Ajversonu, on je bio pionir koji je promenio način na koji se sportisti izražavaju kroz odeću. Volim da se izražavam kroz garderobu jer ne volim mnogo da pričam - objasnila je dvostruka šampionka Njujorka.
Dok je sam Ajverson na društvenim mrežama oduševljeno reagovao porukom "Vau, kakva čast, jedva čekam da te upoznam", teniski fanovi su duboko podeljeni. Dok jedni pozdravljaju kreativnost, drugi smatraju da Osaka preteruje.
Kritike na račun Japanke pljušte sa svih strana, a mnogi joj zameraju navodno licemerje.
Ovo nije prvi put da Osaka šokira modnim izborima. Ranije ove godine na Australijan openu nosila je kostim inspirisan meduzama, dok je na Vimbldonu nastupila u modernoj verziji kimona.
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