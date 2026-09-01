KRVAVI PIR POMAHNITALOG RUSA U DANILOVGRADU: Stekao poverenje sve trojice, pa ih zverski pobio (FOTO)

RUSKI državljanin Mihail Nikolajevič Šabunjin (30), koji je posle višečasovne potere počinio samoubistvo kod Herceg Novog, nakon što je, kako se sumnja, počinio trostruko ubistvo na strelištu "Češka zbrojovka" u Danilovgradu, nije bio potpuni stranac ljudima koje je hladnokrvno usmrtio.

Foto Privatna arhiva

Prema rečima direktora Uprave policije Crne Gore Lazara Šćepanovića, Šabunjin je sa sada pokojnim instruktorima komunicirao još 24. avgusta, kada je koristio usluge strelišta, čime je, prema dosadašnjoj kriminalističkoj obradi, stekao poverenje zaposlenih. Upravo je to poverenje, kako je naveo direktor policije, kasnije zloupotrebio i usmrtio Petra Globarevića (24), Nemanju Kapora (20) i Momira Radonjića (67) na njihovom radnom mestu u streljani.

Šćepanović ističe da je važno da se otkriju motiv i uzrok ovog krivičnog dela, odnosno koje su okolnosti uticale na Šabunjina da usmrti trojicu radnika u strelištu "Češka zbrojovka", uzimajući u obzir da je reč o ljudima koji nemaju nikakav dosije. Kako je naveo, Globarević, Kapor i Radonjić su bili normalni i pošteni građani koji su radili kao instruktori i ljudi koji su pružali logistiku na tom strelištu.

Dve sahrane u Podgorici STUDENTSKA organizacija Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici oprostila se od Nemanje Kapora (20), studenta prve godine smera Energetika i automatika, koji je ubijen u Danilovgradu. U emotivnoj poruci naveli su da će Nemanja ostati upamćen kao pozitivan, susretljiv i vedar mladić, uvek spreman za lepu reč i osmeh. Kapor će biti sahranjen sutra na groblju Gornja Gorica u Podgorici u 15 časova.

I od Petra Globarevića, porodica, prijatelji i komšije opraštaju se potresnim porukama. U njima ga opisuju kao dobrog, vaspitanog i vedrog mladića, a kroz njihove poruke provlače se šok i neverica zbog njegovog preranog odlaska. Porodica će sutra primati saučešće u podgoričkoj kapeli Čepurci, od 10 do 15 časova, kada će se obaviti i sahrana.

Momir Radonjić biće sahranjen sutra u 15 časova na groblju Donji Zagarač kod Danilovgrada, a porodica će primati saučešće u gradskoj kapeli u Danilovgradu od 10 do 14 časova.

Prema do sada dostupnim informacijama, Šabunjin je nešto pre 17 časova najpre na terenima za gađanje pucao u instruktora Globarevića. Nakon toga se vratio u prostor predviđen za iznajmljivanje oružja, gde je ubio Radonjića, a potom i najmlađeg među žrtvama, Kapora. Prema tim saznanjima, u svakog od njih trojice ispalio je više projektila.

Preživeo je vlasnik strelišta, koji je u trenutku napada spavao u jednoj od prostorija. Nakon ubistava, Šabunjin je iz objekta uzeo više komada oružja i municiju, a potom ukrao automobil jednog od ubijenih i pobegao. Vozilom "seat kordoba" stigao je do naselja Rogami, nadomak Podgorice, gde je automobil nađen. Time, međutim, njegov beg nije završen.

Foto Printskrin Mihail Šabunjin snimljen na strelištu

Prema policijskim informacijama, Šabunjin je potom taksijem nastavio prema Herceg Novom. Kada su stigli do odredišta, navodno nije imao novca da plati vožnju, pa mu je taksista oduzeo pasoš i mobilni telefon. Upravo su informacije o njegovom kretanju, zajedno sa operativnim radom policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, kasnije dovele istražitelje do Herceg Novog.

U međuvremenu, policija je već bila suočena sa činjenicom da traga za naoružanim čovekom, koji je napustio mesto trostrukog zločina. Oko 17 časova prijavljeno je da se na strelištu nalaze tri beživotna tela. U tom trenutku, nisu bili poznati ni motiv ni identitet napadača. Jedino što je bilo izvesno jeste da je izvršilac uspeo da pobegne i da je naoružan i opasan.

Dodatni problem bio je automobil jednog od stradalih, koji mu je omogućio da odmah napusti mesto zločina. Policija je brzo počela da sklapa mozaik. Prema Šćepanovićevim rečima, identitet osumnjičenog utvrđen je približno sat nakon preduzimanja prvih operativnih mera, a nakon objavljivanja fotografija osumnjičenog policiji su se javili građani koji su ga prethodnih dana viđali na području Danilovgrada.

Imao čak 230 metaka POLICIJA je tokom uviđaja u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom, gde se jutros ubio osumnjičeni za trostruko ubistvo Mihail Nikolaevič Šabunjin, našla dva pištolja i više od 230 metaka. Sumnja se da ih je Šabunjin, nakon izvršenog krivičnog dela, otuđio sa strelišta u Danilovgradu, saopšteno je iz Uprave policije. U njegovom rancu nađeni su i noževi, kanap, telefon...

Neki su ga primetili uz reku Zetu, dok su ga meštani Pješivaca, viđali dok je planinario. To je otvorilo i pitanje koliko se dugo Šabunjin kretao tim područjem i da li je njegov boravak u Danilovgradu prethodnih dana bio slučajan ili je imao veze sa onim što će uslediti.

Nakon što je potvrđeno da je pobegao iz Danilovgrada, policija je blokirala šire područje, granice, granične prelaze i aerodrome. Javnost je upozorena da je osumnjičeni naoružan i opasan, a građani pozvani da ostanu u svojim domovima i prijave svako sumnjivo ponašanje. Potraga je tokom noći prebačena na područje Herceg Novog.

U koordinisanoj akciji Uprave policije i Agencije za nacionalnu bezbednost, utvrđeno je da se Šabunjin nalazi u toj opštini. U završnu operaciju uključeni su pripadnici Specijalne i Posebne jedinice policije, Regionalnog centra bezbednosti "Jug" i Sektora granične policije, uz podršku helikoptera Vojske Crne Gore i specijalizovane tehničke opreme. Oko 3.35 ujutro policija ga je locirala u šumi iznad naselja Topla.

Foto S. Đokić Streljana kod Danilovgrada u kojoj se dogodio zločin

Šabunjin je tada izolovan i opkoljen. Kada je postalo jasno da nema mogućnost za beg, otvorio je vatru prema policijskim službenicima, a potom vatrenim oružjem počinio samoubistvo. U policijskoj akciji nije bilo povređenih službenika. Time je završena potera koja je počela nakon što su u Danilovgradu nađena tela trojice zaposlenih na strelištu.

A dok se još utvrđuju motivi i sve okolnosti trostrukog ubistva, politička reakcija otvara još jedno pitanje da li je prerano govoriti o uspehu policijske akcije dok se ne odgovori na pitanja o okolnostima koje su joj prethodile?

Poslanik Evropskog saveza Branislav Nenezić upravo na tome insistira. Poručuje da u danima žalosti nije vreme za čestitke, već za odgovore. Posebno problematičnim smatra činjenicu da su policajci, kako je kazao, rizikovali živote zbog mogućeg propusta koji je prethodio samoj poteri. Isto tako, porodice stradalih i javnost imaju pravo da znaju da li je tragedija bila potpuno nepredvidiva ili je u sistemu postojala pukotina kroz koju je ubica prošao.

Dani žalosti POVODOM tragičnog događaja u Danilovgradu, Vlada Crne Gore je donela odluku da 1. i 2. septembar proglasi za dane žalosti. Crnogorska vlada je saopštila i da je odlučila, imajući u vidu proglašene dane žalosti, da školska godina u Danilovgradu počne 3. septembra.

Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović pozvao je građane da u danima žalosti pokažu empatiju i poštovanje prema porodicama stradalih.

Kako je izabrao mete i planirao napad?

PRED crnogorskim istražiteljima ostaje najvažnije pitanje - šta je prethodilo krvavom napadu i zbog čega su baš Petar Globarević, Nemanja Kapor i Momir Radonjić postali njegove mete.

- Nemamo informacije da je Šabunjin imao kriminalni dosije. ANB je zatražila međunarodnu proveru da vidimo o kakvom profilu se radi. Čim budemo uradili profil, obratićemo se javnosti - rekao je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović.

Policija zasada govori o događaju bez ranije poznatog povoda i navodi da nema saznanja koja bi ukazivala da je pre zločina postojala okolnost koja je mogla nagovestiti ovakav napad. Ipak, činjenice da je Šabunjin ranije koristio strelište, da je sa žrtvama komunicirao samo nekoliko dana pre ubistava, da je poznavao prostor u kojem je napad izveden, biće među važnim elementima istrage.

Treba utvrditi da li je u Danilovgrad dolazio slučajno ili sa konkretnom namerom, da li je napad planirao, koliko dugo i da li je trojicu zaposlenih izabrao kao mete unapred.

Foto Printskrin Automobil kojim je pobegao Rus

Istraga nije završena

POLICIJA je saopštila da je Šabunjin i ranije dolazio na strelište, a Šćepanović je kazao da je prethodnih dana boravio u Danilovgradu. Prema dostupnim podacima, ruski državljanin je u periodu od 7. do 12. jula čak osam puta prelazio crnogorsku granicu, svaki put autobusom. U Crnu Goru je poslednji put ušao 12. jula preko graničnog prelaza Vraćenovići.

Istraga tek treba da utvrdi šta je bio razlog njegovih ranijih dolazaka u Crnu Goru, koliko je poznavao strelište i njegove zaposlene i da li je napad bio unapred pripreman.