AMERIČKA VOJSKA MENJA SVE NA TENKU: Zašto je novi tenk M1E3 Abrams potpuna revolucija na bojištu (VIDEO)
AMERIČKA vojska je potvrdila da će isporučiti svoj prototip glavnog borbenog tenka M1E3 Abrams sledeće generacije Prvoj konjičkoj diviziji na testiranje.
Komentarišući isporuku, zamenik izvršnog direktora Programa sposobnosti za kopnene borbene platforme Mišel Link je primetila: „M1E3 Abrams predstavlja smeo korak napred u modernom dizajnu vozila, kombinujući naprednu zaštitu, smanjenu težinu i manji logistički otisak kako bi se suočio sa izazovima budućeg bojnog polja.“ Vojska je prvi put javno predstavila M1E3 14. januara, nakon ranog demonstratora koncepta AbramsX, pri čemu vozilo predstavlja daleko najznačajniju reviziju dizajna od kada je prvi put ušlo u upotrebu 1980. godine.
Program M1E3 je pružio alternativu razvoju glavnog borbenog tenka sledeće generacije „čistog lista“, u vreme kada se zastareli dizajn sve više smatra zastarelim za borbu visokog intenziteta. Prilagođavanje starijih dizajna kako bi se usvojile karakteristike dizajna sledeće generacije nije bez presedana, s obzirom na to da je Sovjetski Savez planirao da uradi isto za T-80 u okviru programa „Crni orao“, koji je slično integrisao bespilotnu kupolu i bio je namenjen da služi uz novi tenk sledeće generacije. Trenutne varijante Abramsa se smatraju sve više nadmašenim naprednim dizajnom tenkova koji se koriste u inostranstvu, a najznačajniji je kineski Tip 100 za koji je 2025. godine potvrđeno da je prvi dizajn tenka četvrte generacije u upotrebi na svetu.
Zastarelost konvencionalnih zapadnih dizajna tenkova viđena na ukrajinskom ratištu bila je primarni faktor koji je podstakao radikalni redizajn tenka Abrams u okviru programa M1E3, pri čemu je potreba za premostivanjem razlika u mogućnostima sa kineskim oklopom bila značajan sekundarni faktor. Novo vozilo je dalo prioritet mnogim istim mogućnostima kao i Tip 100, uključujući značajno smanjenu težinu i fokus na umrežene operacije, mobilnost, domet i zaštitu posade. Stepen u kojem Abrams, dizajn iz 1970-ih, ipak ostaje ograničen u svom potencijalu modernizacije u poređenju sa razvojem potpuno novog tenka poput Tipa 100.
Do početka juna 2025. godine, procenjeno je da je ukrajinska vojska izgubila 87% svojih Abrams tenkova, pri čemu je 27 od 31 isporučenog uništeno ili zarobljeno, uprkos prethodnim očekivanjima Zapada da bi vozila mogla da predstavljaju prekretnicu na terenu. Iako M1E3 ima znatno manje oklopa od prethodnih varijanti, on to kompenzuje integracijom naprednijih sistema aktivne zaštite i time što je daleko mobilniji. Prelazak na korišćenje hibridnog pogonskog sistema takođe sledi slične korake koje je preduzeo Tip 100 i očekuje se da će obezbediti 40% veću efikasnost goriva. Američki vojni zvaničnici su dosledno isticali hitnost programa M1E3, a glavni tehnološki oficir američke vojske, dr Aleks Miler, je 2025. godine primetio da je vojsci potreban „tenk do kraja godine, a potreban nam je vod do kraja sledeće godine“.
militarywatchmagazine.com
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