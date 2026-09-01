Iz Premijer lige u Seriju A: Juventus doveo zamenu za Vlahovića!

Doskorašnji napadač crno-belih sa Sent Džejms parka, neće menjati boju dresa.

Foto: Nderim Kaceli / Zuma Press / Profimedia

Nemački fudbaler Nik Voltemade prešao je iz Njukasla u Juventus, saopštili su engleski i italijanski klub.

Kako je saopšteno, Voltemade (24) će igrati za "staru damu" do kraja sezone kao pozajmljen igrač.

Pozajmica je već registrovana u Seriji A, a nemački reprezentativac trebalo bi da zauzme mesto u timu koje je ostalo upražnjeno odlaskom Džonatana Dejvida u Atletiko Madrid, odnosno ranije Dušana Vlahovića kojem je istekao ugovor.

رسميا: #اليوفنتوس يضم #فولتماده على سبيل الاعارة مقابل ٢.٨م مع رسوم اضافية تقدر بـ ٠.٨م



ممكن زياده المبلغ كحد اقصى ٠.٥م pic.twitter.com/7vymusCN9l — Juventus FC Fan Page (@JuveFCFanPage) September 1, 2026

Voltemade je prošlog leta prešao iz Štutgarta u Njukasl za 70 miliona evra, ali nije uspeo da se nametne u engleskom klubu i oprav da uložen novac.

Za "svrake" je dao 11 golova na 53 utakmice u svim takmičenjima.

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