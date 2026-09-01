Tenis

"Vratiće se i nastaviće da gura": Legendarni teniser se oglasio o Novaku Đokoviću

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 09. 2026. u 17:24

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NOVAK Đoković poražen je u prvom kolu US opena od Marijana Navonea (2:3). O igri Srbina govorio je Mats Vilander.

Вратиће се и наставиће да гура: Легендарни тенисер се огласио о Новаку Ђоковићу

Foto AP/Tanjug

Nole je na startu nekog grend slem turnira poražen prvi put posle 20 godina. Pre nastupa u Njujorku, to mu se dogodilo 2006. godine.

- Bilo je veoma tužno. Nisam baš siguran šta mu se dogodilo, koliko se loše osećao zbog toga, jer jeste povraćao na terenu. Da li je to bilo zbog dužine meča ili je bilo nešto sa čime se ranije borio? - rekao je Vilander.

Ipak, legendarni Šveđanin veruje da će Đoković igrati i naredne godine.

- Videti ga u suzama jer ne može da igra na 100%, to je veoma tužno. Ali, to samo govori celu priču: on se neće penzionisati, vratiće se sledeće godine i nastaviće da gura i pokušava, oseća da i dalje može da bude pretnja - zaključio je osvajač sedmostruki grend slem šampion.

Podsetimo, Novak Đoković je ove godine igrao finale Australijan opena i polufinale Vimbldona. Na Rolan Garosu je zaustavljen u trećem kolu.

BONUS VIDEO:  BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića

 

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