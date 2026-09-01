Tenis

Šok u NJujorku: Prekinut US Open!

Новости онлине/С.С.

01. 09. 2026. u 18:36

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Zna se i razlog odlaganja mečeva.

Шок у Њујорку: Прекинут УС Опен!

Photo: Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia

Dan na US Openu napravio je problem organizaciji, zbog obimnih padavina koje su od jutros okovale Njujork.

Uveliko kasni program i pitanje je kada bi teniseri uopšte i mogli da izađu na spoljne terene.

Prema prognozi vremena, kiša će uz grmljavinu biti na snazi sve do čak 19 časova po lokalnom vremenu, što je u Srbiji 1 čas iza ponoći.

Eventualno ako se ukažu termini, biće odigran po koji meč, ali tenis će se izvesno gledati na "Artur Ešu" i "Luju Armstrongu" gde postoji krov.

Trenutno su u toku samo dueli u muškoj i ženskoj konkurenciji na Centralnim terenima, u kojima se sastaju Argentinac Fransisko Komesa i Flavio Koboli iz Italije, a kod dama Amerikanka Medison Kiz i Ruskinja Alina Kornejeva.

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