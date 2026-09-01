Šok u NJujorku: Prekinut US Open!

Zna se i razlog odlaganja mečeva.

Photo: Juergen Hasenkopf / Alamy / Profimedia

Dan na US Openu napravio je problem organizaciji, zbog obimnih padavina koje su od jutros okovale Njujork.

Uveliko kasni program i pitanje je kada bi teniseri uopšte i mogli da izađu na spoljne terene.

Prema prognozi vremena, kiša će uz grmljavinu biti na snazi sve do čak 19 časova po lokalnom vremenu, što je u Srbiji 1 čas iza ponoći.

Flavio playing chess out here ♟️ pic.twitter.com/1pJCQOBPf9 — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2026

Eventualno ako se ukažu termini, biće odigran po koji meč, ali tenis će se izvesno gledati na "Artur Ešu" i "Luju Armstrongu" gde postoji krov.

Trenutno su u toku samo dueli u muškoj i ženskoj konkurenciji na Centralnim terenima, u kojima se sastaju Argentinac Fransisko Komesa i Flavio Koboli iz Italije, a kod dama Amerikanka Medison Kiz i Ruskinja Alina Kornejeva.

BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu