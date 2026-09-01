Šok u NJujorku: Prekinut US Open!
Zna se i razlog odlaganja mečeva.
Dan na US Openu napravio je problem organizaciji, zbog obimnih padavina koje su od jutros okovale Njujork.
Uveliko kasni program i pitanje je kada bi teniseri uopšte i mogli da izađu na spoljne terene.
Prema prognozi vremena, kiša će uz grmljavinu biti na snazi sve do čak 19 časova po lokalnom vremenu, što je u Srbiji 1 čas iza ponoći.
Eventualno ako se ukažu termini, biće odigran po koji meč, ali tenis će se izvesno gledati na "Artur Ešu" i "Luju Armstrongu" gde postoji krov.
Trenutno su u toku samo dueli u muškoj i ženskoj konkurenciji na Centralnim terenima, u kojima se sastaju Argentinac Fransisko Komesa i Flavio Koboli iz Italije, a kod dama Amerikanka Medison Kiz i Ruskinja Alina Kornejeva.
BONUS VIDEO: Aleks Koreča za Novosti o "velikoj trojci": Ono što su uradili ravno je čudu
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