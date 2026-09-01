Jezivo: Teniser se srušio usred poena (FOTO)
JEZIVA scenta dogodila se na teniskom meču između Elijasa Imera i Hsu Ju Hsijua na turniru u kineskom Džangđijagangu.
Naime, švedski igrač je kolabirao. On je pri vođstvu od 3:5 u drugom setu pao na teren. Rival ga je prilikom jednog poena lobovao, 204. na ATP listi se okrenuo da se vrati do osnovne linije, ali je iznenada pao na zemlju.
Sudija je dotrčao, dok je 268. igrač sveta, doneo peškir sa ledom. Imer je ubrzo potom ustao, baš kada im se na terenu pridružio jedan od zvaničnika, ali se nedugo zatim ponovo srušio. Ubrzo su stigli i drugi zvaničnici i medicinsko osoblje, dok su skupljači loptica stajali oko njega, držeći peškire kako bi mu obezbedili privatnost.
Švedski as se konačno podigao oko devet minuta nakon što je prvi put pao na teren. Zateturao se ka svojoj klupi, ali se zatim vratio na osnovnu liniju kako bi nastavio igru.
Ipak, jasno je bilo da neće moći da nastavi meč, pa je isti predao pri rezultatu 7:6(4), 5:5 za tenisera iz Tajvana.
BONUS VIDEO: BEOGRAD NA NOGAMA: Ovako se na ulicama slavilo olimpijsko zlato Novaka Đokovića
Preporučujemo
Partizan prodao Milana Roganovića u Genk!
01. 09. 2026. u 13:59
Krenula sa Srbijom po medalju, pa postala meta! Jezive optužbe na račun naše odbojkašice
01. 09. 2026. u 11:19 >> 12:05
BEKAM EMOTIVNO O MESIJU: Njegova zaostavština živeće zauvek
01. 09. 2026. u 15:03
Zvanično: Lazar Jovanović u Seriji A!
01. 09. 2026. u 15:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani odgovorili Terziću! "To radi da bi nam ušao pod kožu, mi ćemo biti ti koji pričaju na kraju"
SELEKTOR Srbije, Zoran Terzić "pecnuo" je skoro reprezentaciju Italije izjavivši da nisu toliko dominantne i da se nada će ih skinuti sa trona, odgovor olimpijskih i svetskih šampiona nije izostao.
01. 09. 2026. u 10:35 >> 10:35
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)