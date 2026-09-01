Tenis

Jezivo: Teniser se srušio usred poena (FOTO)

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

01. 09. 2026. u 19:01

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JEZIVA scenta dogodila se na teniskom meču između Elijasa Imera i Hsu Ju Hsijua na turniru u kineskom Džangđijagangu.

Језиво: Тенисер се срушио усред поена (ФОТО)

Foto: Printskrin/X/@edgeAIapp

Naime, švedski igrač je kolabirao. On je pri vođstvu od 3:5 u drugom setu pao na teren. Rival ga je prilikom jednog poena lobovao, 204. na ATP listi se okrenuo da se vrati do osnovne linije, ali je iznenada pao na zemlju.

Sudija je dotrčao, dok je 268. igrač sveta, doneo peškir sa ledom. Imer je ubrzo potom ustao, baš kada im se na terenu pridružio jedan od zvaničnika, ali se nedugo zatim ponovo srušio. Ubrzo su stigli i drugi zvaničnici i medicinsko osoblje, dok su skupljači loptica stajali oko njega, držeći peškire kako bi mu obezbedili privatnost.

Švedski as se konačno podigao oko devet minuta nakon što je prvi put pao na teren. Zateturao se ka svojoj klupi, ali se zatim vratio na osnovnu liniju kako bi nastavio igru.

Ipak, jasno je bilo da neće moći da nastavi meč, pa je isti predao pri rezultatu 7:6(4), 5:5 za tenisera iz Tajvana.

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