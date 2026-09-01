NOŽEM UBIJENA POTRPEDSEDNICA BANK OF AMERIKA: Erin (32) brutalno izbola žena na Tajms skveru

PREMA dostupnim izveštajima, Erin Pjaćenti, 32-godišnja potpredsednica Bank of America, stradala je u napadu nožem na Tajms skveru u Njujorku.

Foto: Profimedia/Matt Gush/Alamy

Policija je potvrdila njen identitet, dok drugi aktuelni izveštaji navode nešto drugačiju starost — 39 godina, pa taj detalj za sada treba uzeti s rezervom, prenose zapadni mediji.

Prema dosadašnjim informacijama, 49-godišnja Pamela Sisneros napala je nožem najpre 68-godišnjeg muškarca, a zatim, oko 20 sekundi kasnije, i Pjaćenti. Obe žrtve su prevezene u bolnicu; muškarac je preživeo, dok je Pjaćenti preminula od zadobijenih povreda.

Kada je policija stigla, napadačica je, prema izveštajima, krenula noževima i na policajce. Elektrošoker nije delovao, nakon čega su policajci pucali na nju. Kasnije je preminula u bolnici. Policija je navela da je imala istoriju psihičkih problema.

Prema profilu Erin Pjaćenti na društvenoj mreži LinkedIn, ona je radila kao potpredsednica američke banke Bank of America. Smrt svoje zaposlene potvrdila je i sama banka, koja je saopštila da je „šokirana i duboko ožalošćena“ njenom tragičnom smrću.

Policija je napadačicu identifikovala kao 49-godišnju Pamelu Sisneros iz Kvinsa u Njujorku. Prema navodima policije, Sisneros je nasumično napala noževima dvoje ljudi na Tajms skveru, a zatim je krenula i na policajce, koji su je nakon neuspešne upotrebe elektrošokera upucali.