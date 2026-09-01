Fudbal

HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića

М.П.

01. 09. 2026. u 06:26 >> 07:01

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HRVATSKA posla!

ХРВАТСКА У НЕВЕРИЦИ! Ево шта су навијачи Хајдука из Сплита урадили због Ратка Младића

Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Torcida je spalila transparent navijača Sparte Prag tokom utakmice Hajduk-Lokomotiva na Poljudu. To je bila poruka koja je prethodno bila istaknuta na tribinama tokom velikog gradskog derbija između Sparte i Slavije.

Naime, navijači Sparte su razvili transparent iza jednog od golova sa natpisom „POČIVAJ U MRAKU GENERAL“, pored srpske zastave. Češki mediji iDNES su objavili da je poruka bila posvećena Ratku Mladiću.

Prema pisanju Dalmatinskog portala, pripadnici Torcide su tokom drugog poluvremena zapalili transparent koji je pripadao navijačima Sparte, a koji su povezali sa porukom sa praškog derbija. 

Sa severne tribine tokom utakmice čuli su se uzvici "Ratko Mladiću, Auf Wiedersehen" i "Pada kiša, Srbija propada". Akcija Torcide usledila je dan nakon što je na tribini Sparte istaknut transparent sa porukom posvećenom Mladiću.

Podsećanja radi, Mladić je preminuo 27. avgusta u pritvorskoj jedinici u Hagu.

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