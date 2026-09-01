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ĆERKA UMRLA, MAJCI SRCE ODMAH OD TUGE PREPUKLO: Detalji tragedije u Crnoj Gori, region oplakuje Šejlu (45) i DŽejnu (22) iz Sarajeva

В. Кадић

01. 09. 2026. u 20:04

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MAJKA i ćerka, Šejla Velija (45) i njena Džejna Velija (22) iz Sarajeva iznenada su preminule tokom letovanja u Dobrim Vodama, na crnogorskom primorju. Prvo je preminula ćerka, a sat kasnije od tuge - i majka.

ЋЕРКА УМРЛА, МАЈЦИ СРЦЕ ОДМАХ ОД ТУГЕ ПРЕПУКЛО: Детаљи трагедије у Црној Гори, регион оплакује Шејлу (45) и Џејну (22) из Сарајева

Foto Privatna arhiva

Prema informacijama koje su objavljene, smrt nije nastala nasilnim putem, već zbog srčanog zastoja, pa nema elemenata krivičnog dela. Iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su istakli da su zaposlenici bili u komunikaciji sa sinom preminule žene. Inače, one su bile dugogodišnje vlasnice buregdžinice "Derbi" u naselju Alipašino polje.

Vest o tragediji brzo se proširila regionom i tugom obavila grad na Miljacki. Društvene mreže pune su oproštajnih reči od majke i ćerke. Navodi se da je ova porodična tragedija potresla sve stanovnike naselja u kojem su živele, te da su svi skrhani bolom i nevericom.

Sumnje

U JEDNOM od komentara piše: "Smrti majke i ćerke ne smeju proći ispod radara i treba da se detaljno ispitaju. Mnogi naši građani koji su letovali u Dobrim Vodama i sami svedoče po društvenim mrežama da su ovog leta imali neki vid trovanja."

- Komšilukom se širi muk i velika žalost za izgubljenim životima - navedeno je u jednom komentaru, a u drugom, takođe izliv boli:

- Tuga se nadvila nad tom porodicom. Tuga do neba. Šok i neverica za sve nas koji smo ih poznavali...

Među građanima koji su na portalima u BiH ostavljali komentare na vest o tragediji majke i ćerke, nije, međutim, malo onih koji su izrazili sumnju u zvaničnu verziju događaja.

Dok su jedni izražavali saučešće i oplakivali ih, tvrdeći da je devojka imala srčanu manu i da je preminula u snu, drugi su insistirali da se obdukcija uradi i u Sarajevu - sumnjajući da je stvarno reč o srčanom zastoju.

Pojedinci su napisali: "Mora se sprovesti istraga, obe žene su mlade i sigurno nisu umrle prirodnom smrću u tako kratkom vremenskom periodu, vrlo moguće trovanje hranom ili nekim otrovnim gasovima, da li su se otrovale slučajno ili postoji krivično delo istraga mora utvrditi". 

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