ĆERKA UMRLA, MAJCI SRCE ODMAH OD TUGE PREPUKLO: Detalji tragedije u Crnoj Gori, region oplakuje Šejlu (45) i DŽejnu (22) iz Sarajeva
MAJKA i ćerka, Šejla Velija (45) i njena Džejna Velija (22) iz Sarajeva iznenada su preminule tokom letovanja u Dobrim Vodama, na crnogorskom primorju. Prvo je preminula ćerka, a sat kasnije od tuge - i majka.
Prema informacijama koje su objavljene, smrt nije nastala nasilnim putem, već zbog srčanog zastoja, pa nema elemenata krivičnog dela. Iz Ambasade Bosne i Hercegovine u Crnoj Gori su istakli da su zaposlenici bili u komunikaciji sa sinom preminule žene. Inače, one su bile dugogodišnje vlasnice buregdžinice "Derbi" u naselju Alipašino polje.
Vest o tragediji brzo se proširila regionom i tugom obavila grad na Miljacki. Društvene mreže pune su oproštajnih reči od majke i ćerke. Navodi se da je ova porodična tragedija potresla sve stanovnike naselja u kojem su živele, te da su svi skrhani bolom i nevericom.
Sumnje
U JEDNOM od komentara piše: "Smrti majke i ćerke ne smeju proći ispod radara i treba da se detaljno ispitaju. Mnogi naši građani koji su letovali u Dobrim Vodama i sami svedoče po društvenim mrežama da su ovog leta imali neki vid trovanja."
- Komšilukom se širi muk i velika žalost za izgubljenim životima - navedeno je u jednom komentaru, a u drugom, takođe izliv boli:
- Tuga se nadvila nad tom porodicom. Tuga do neba. Šok i neverica za sve nas koji smo ih poznavali...
Među građanima koji su na portalima u BiH ostavljali komentare na vest o tragediji majke i ćerke, nije, međutim, malo onih koji su izrazili sumnju u zvaničnu verziju događaja.
Dok su jedni izražavali saučešće i oplakivali ih, tvrdeći da je devojka imala srčanu manu i da je preminula u snu, drugi su insistirali da se obdukcija uradi i u Sarajevu - sumnjajući da je stvarno reč o srčanom zastoju.
Pojedinci su napisali: "Mora se sprovesti istraga, obe žene su mlade i sigurno nisu umrle prirodnom smrću u tako kratkom vremenskom periodu, vrlo moguće trovanje hranom ili nekim otrovnim gasovima, da li su se otrovale slučajno ili postoji krivično delo istraga mora utvrditi".
Preporučujemo
UHAPŠEN POZNATI BIZNISMEN: Specijalci pretresaju njegovu kuću u Cetinju, ovo je razlog
01. 09. 2026. u 16:28
U SMRT OTIŠLI ZAGRLjENI: Detalji tragičnog otkrića u Nišu, majka i sin pronađeni mrtvi
31. 08. 2026. u 15:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)