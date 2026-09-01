Sabalenka odbrusila novinaru zbog bizarnog pitanja na US Openu?
Nije joj prijalo to što je čula
Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, uspešno je započela pohod na svoju treću uzastopnu titulu na US Openu, ali je njen trijumf u prvom kolu ostao u senci verbalnog okršaja sa novinarom na zvaničnoj konferenciji za medije.
Sabalenka je na startu turnira savladala Kamilu Osorio sa 6:2, 6:4, zabeleživši svoju 14. uzastopnu pobedu na terenima „Flašing Medouza“. Međutim, jedno od pitanja nakon meča očigledno je iznerviralo belorusku šampionku.
Novinar je doveo u pitanje njenu koncentraciju, sugerišući da su brojni marketinški događaji i sponzorske obaveze u nedelji pre turnira mogli da je fizički i mentalno iscrpe.
- Šta je tu zapravo pitanje? Zašto mislite da prošle nedelje nisam bila fokusirana na tenis? - oštro je odgovorila Sabalenka, vidno zbunjena insinuacijama.
Ona je pojasnila da su vansportske aktivnosti pažljivo isplanirane i da ne ometaju njenu profesionalnu rutinu.
- To je moj hobi van terena. Ceo raspored koji pravimo je podređen tenisu. Svi ti događaji me ni na koji način ne odvlače od cilja. Biram brendove i ljude sa kojima radim veoma pažljivo. Moram da se osećam prijatno u tom okruženju kako mi to ne bi crpelo energiju. Naprotiv, uživam u tome i to mi zapravo daje dodatnu snagu - poručila je prva teniserka sveta.
Na društvenim mrežama navijači su masovno stali u odbranu Sabalenke, kritikujući novinara zbog „pokušaja kreiranja lažne narative“ o njenom profesionalizmu, podsećajući da svaki vrhunski sportista ima slične obaveze.
Iako je 2026. godina za Sabalenku bila izazovna, budući da nije stigla do finala još od marta, u Njujorku juri istorijski „tripl-kraun“. Njena pozicija na vrhu VTA liste je pod ozbiljnom pretnjom Elene Ribakine, Džesike Pegule i Koko Gof, pa joj je svaka pobeda neophodna za očuvanje trona.
U narednom kolu Sabalenka će odmeriti snage sa Ruskinjom Polinom Jatčenko.
Preporučujemo
HRVATSKA U NEVERICI! Evo šta su navijači Hajduka iz Splita uradili zbog Ratka Mladića
01. 09. 2026. u 06:26 >> 10:54
OBRT ZA OBRTOM! Džej Enem će igrati protiv Crvene zvezde u Ligi konferencija
01. 09. 2026. u 07:01 >> 07:01
Gore Apenini! Ceo stadion već krenuo kući, a onda je Srbin rešio da ih "razočara" (VIDEO)
01. 09. 2026. u 06:42
Karlos Alkaraz zatečen! Oglasio se nakon senzacije veka na US openu
01. 09. 2026. u 06:01
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Italijani pripremili posebnu odbranu za Nikolu Jokića
Reprezentaciju Italije očekuje težak zadatak u duelu sa Srbijom, a posebna pažnja biće usmerena na Nikolu Jokića. Dve selekcije sastaju se večeras od 19.30 u Pezaru, u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a obe ekipe u meč ulaze sa istim učinkom.
31. 08. 2026. u 10:19 >> 10:19
Velika pobeda Srbije: Maestralni "orlovi" srušili Italiju u borbi za Mundobasket (FOTO)
KOŠARKAŠI Srbije ostvarili su veoma važnu pobedu u borbi za plasman na Svetsko prvenstvo koje će se 2027. godine održati u Kataru. "Orlovi" su u Pezaru savladali Italiju sa 76:64 (20:19, 20:12, 17:23, 19:10).
31. 08. 2026. u 21:43
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)