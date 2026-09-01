Sabalenka odbrusila novinaru zbog bizarnog pitanja na US Openu?

Nije joj prijalo to što je čula

Foto: Tanjug/AP Photo/Seth Wenig

Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, uspešno je započela pohod na svoju treću uzastopnu titulu na US Openu, ali je njen trijumf u prvom kolu ostao u senci verbalnog okršaja sa novinarom na zvaničnoj konferenciji za medije.

Sabalenka je na startu turnira savladala Kamilu Osorio sa 6:2, 6:4, zabeleživši svoju 14. uzastopnu pobedu na terenima „Flašing Medouza“. Međutim, jedno od pitanja nakon meča očigledno je iznerviralo belorusku šampionku.

Novinar je doveo u pitanje njenu koncentraciju, sugerišući da su brojni marketinški događaji i sponzorske obaveze u nedelji pre turnira mogli da je fizički i mentalno iscrpe.

- Šta je tu zapravo pitanje? Zašto mislite da prošle nedelje nisam bila fokusirana na tenis? - oštro je odgovorila Sabalenka, vidno zbunjena insinuacijama.

Ona je pojasnila da su vansportske aktivnosti pažljivo isplanirane i da ne ometaju njenu profesionalnu rutinu.

- To je moj hobi van terena. Ceo raspored koji pravimo je podređen tenisu. Svi ti događaji me ni na koji način ne odvlače od cilja. Biram brendove i ljude sa kojima radim veoma pažljivo. Moram da se osećam prijatno u tom okruženju kako mi to ne bi crpelo energiju. Naprotiv, uživam u tome i to mi zapravo daje dodatnu snagu - poručila je prva teniserka sveta.

Na društvenim mrežama navijači su masovno stali u odbranu Sabalenke, kritikujući novinara zbog „pokušaja kreiranja lažne narative“ o njenom profesionalizmu, podsećajući da svaki vrhunski sportista ima slične obaveze.

Iako je 2026. godina za Sabalenku bila izazovna, budući da nije stigla do finala još od marta, u Njujorku juri istorijski „tripl-kraun“. Njena pozicija na vrhu VTA liste je pod ozbiljnom pretnjom Elene Ribakine, Džesike Pegule i Koko Gof, pa joj je svaka pobeda neophodna za očuvanje trona.

U narednom kolu Sabalenka će odmeriti snage sa Ruskinjom Polinom Jatčenko.