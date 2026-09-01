Politika

VUČIĆ PREDSTAVIO TRI NOVE INCIJATIVE ZA JAČANJE SARADNJE: Evo o čemu je reč

В.Н.

01. 09. 2026. u 10:05

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PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić najavio je tri nove incijative za jačanje saradnje sa članicama Pokreta nesvrstanih kroz razvoj veštačke inteligencije, stipendiranje studenata, kao i kulturnu razmenu.

ВУЧИЋ ПРЕДСТАВИО ТРИ НОВЕ ИНЦИЈАТИВЕ ЗА ЈАЧАЊЕ САРАДЊЕ: Ево о чему је реч

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić(STF)

- Prva je "Nesvrstani Digitalno" koja se fokusira na snaženju znanja, stručnosti i kapacitetima za razvoj i rukovođenje digitalnim komunikacijama i bezbednosnoj infrastrukturi. Incijativa će da okupi znanje i prenos tehnologija, saradnju i AI modelima i stipendije za mlade inžinjere iz zemalja članica Nesvrstanih kako bi se vratili u svoje zemlje i bili učesnici razvoja nacionalnog sistema - rekao je Vučić.

Filmski festival Pokreta nesvrstanih predstavljen je kao druga incijativa.

- To je platforma za kulturni dijalog i saradnju koja će da okuplja one koji kreiraju filmove, kulturne institucije i kreativne zajednice iz svih zemalja članica nesvrstanih. To će biti dodatno ojačano tokom EKSPA 2027. Treće je međunarodni seminar za mlade diplomate zemalja Pokreta zamišljen kao mesto susreta nove generacije diplomata i razmena ideja, izgradnje trajnih profesionalnih veza - izjavio je predsednik. 

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