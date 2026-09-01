TRAMP SE UPRAVO OGLASIO - IRAN GORI: "Udaramo po iranskim položajima, najveći napad tek dolazi"
AMERIČKA vojska izvela je nove napade na iranske položaje. Tim povodom se oglasio predsednik SAD Donald Tramp.
- Sjedinjene Američke Države upravo napadaju iranske ciljeve u blizini Ormuskog moreuza. Napadi su veliki i snažni i predstavljaju odgovor na neuspeli pokušaj Irana da postavi morske mine u moreuzu, u kojem trenutno nema mina (sve su u potpunosti uklonjene ili detonirane), kao i na to što su Iranci ispalili osam raketa na našu vojnu bazu u Jordanu, koje su sve uspešno oborene.
Ako neuspešna država Iran uzvrati na ovaj potpuno opravdani napad, biće ponovo napadnuta, mnogo snažnije i na znatno višem nivou. Međutim, to neće biti najveći napad od svih — on se tek priprema i, kada bude završen, od Islamske Republike Iran ostaće veoma malo - napisao je Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži.
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