KALAS NAJAVILA NOVU ODBRAMBENU GRUPU EU, BRITANIJE I UKRAJINE: "Rusija gubi oko 30.000 vojnika mesečno"

Šefica evropske diplomatije Kaja Kalas najavila je danas osnivanje nove grupe na visokom nivou za odbranu, koju će činiti politički i vojni lideri iz više zemalja EU, kao i iz Velike Britanije i Ukrajine, istakavši da je glavna ideja da ta grupa formira mehanizam za najbrže moguće prevazilaženje pukotina u koordinaciji odbrambenih institucija.

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"Većina zemalja članica Evroske unije su i članice NATO-a, i postoje pukotine u konvencionalnoj snazi. Ideja je da se gleda iza institucija, ali da najblistaviji umovi zajedno smisle ideje, ne u vezi sa time gde su pukotine, već kako da se one najbrže moguće popune na najefikasniji način", rekla je Kalas na konferenciji za novinarfe posle sastanaka ministara odbrane zemalja članica Evropske unije u Irskoj.

Kalas je istakla da je Ukrajina uključena u razgovore upravo zbog njenog velikog iskustva.

Na pitanje novinara da li je Irska slaba karika u evropskom lancu odbrane, Kalas je rekla da zemlje članice EU veruju da neutralne zemlje treba da imaju glas kad je reč o evropskoj bezbednosti i odbrani.

Kalas je ocenila da Ukrajina povećava pritisak na Rusiju, ali da kraj rata još nije blizu.

"Ruska vojska je zaglavljena na terenu, i zato sa neba ubijaju civile, to je nameran teror", istakla je Kalas, navodeći i da ukrajinski dronovi uzurpiraju rusku logistiku napadima na rafinerije duboko u Rusiji.

Prema njenim rečima, Rusija gubi oko 30.000 vojnika mesečno.

Naglasila je da svaka pomoć Ukrajini predstavlja i osnaženje za evropsku bezbednost, istakavši da je EU već isplatila 8,37 milijardi evra kao pomoć Ukrajini.

"Predložila sam finansiranje modernizacije trening-kampova u Ukrajini, i želim da zahvalim zemljama članicama, kao i Irskoj, koje su danas najavile da će to finansirati", rekla je Kalas.

Kalas je navela da raste saradnja EU i Ukrajine u oblasti odbrane, istakavši da Satelitski centar EU pruža ključnu podršku Ukrajini i zemljama članicama.

"Trenutno postoji više od 120 industrijskih partnerstava između Ukrajine i evropskih kompanija. Ukrajina je svetski lider u inovacijama za bojno polje, što dublje intergriše ukrajinske i evropske kompanije", smatra Kalas.

Ocenila je da EU ulaže više nego ikada u odbranu, ali da to nije automatska garancija uspeha.

"Nismo dovoljno brzo popunili praznine u konvencionalnoj moći Evrope unutar NATO-a koje smo identifikovali. Cilj je da se okupe neki od najsjajnijih umova u oblasti bezbednosti i odbrane i zaista ponude nekonvencionalna rešenja, odnosno kako možemo biti brži u popunjavanju ovih praznina i kako možemo biti efikasniji, posebno sada kada je bezbednosna pretnja u Evropi mnogo realnija. I pod mojim pokroviteljstvom, grupa će objediniti svoje nalaze u izveštaju koji će izneti konkretne preporuke za odbranu Evrope", rekla je Kalas.