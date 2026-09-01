Svet

SPRŽENE NAJMANJE DVA AMERIČKE BAZE U JORDANU: Iran razara vojsku SAD nakon napada na svoje tlo

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 21:41

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KAKO prenosi iranska agencija Tasnim, ali i arapski mediji u regionu, najmanje dve baze SAD pogođene su u Jordanu.

СПРЖЕНЕ НАЈМАЊЕ ДВА АМЕРИЧКЕ БАЗЕ У ЈОРДАНУ: Иран разара војску САД након напада на своје тло

Foto: AI generated

Odgovor Irana usledio je nakon napada SAD  na iranske položaje i uprkos upozorenju Donalda Trampa da će, ako Teheran uzvrati, uslediti najveći napad do sada. 

Amerikanci su gađali gradove Bandar Abas, Avaz, ostrvo Kešm i određena mesta na obali Persijskog zaliva. 

Iran je ubrzo odgovorio raketiranjem američkih baza u regionu, a prema poslednjim izveštajima pogođene su najmanje dve američke baze u Jordanu. 

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