SPRŽENE NAJMANJE DVA AMERIČKE BAZE U JORDANU: Iran razara vojsku SAD nakon napada na svoje tlo
KAKO prenosi iranska agencija Tasnim, ali i arapski mediji u regionu, najmanje dve baze SAD pogođene su u Jordanu.
Odgovor Irana usledio je nakon napada SAD na iranske položaje i uprkos upozorenju Donalda Trampa da će, ako Teheran uzvrati, uslediti najveći napad do sada.
Amerikanci su gađali gradove Bandar Abas, Avaz, ostrvo Kešm i određena mesta na obali Persijskog zaliva.
Iran je ubrzo odgovorio raketiranjem američkih baza u regionu, a prema poslednjim izveštajima pogođene su najmanje dve američke baze u Jordanu.
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