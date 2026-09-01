"POTENCIJAL UN NIJE ISKORIŠĆEN" Putin objasnio: Treba povećati efikasnost

POTENCIJAL Ujedinjenih nacija nije u potpunosti iskorišćen i važno je uložiti napore kako bi se povećala efikasnost te svetske organizacije, izjavio je ruski predsednik Vladimir Putin na samitu Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS) koji se održava u Biškeku, glavnom gradu Kirgistana.

Tanjug/(HOGP)/Russian Presidential Press Service via AP

Putin je rekao da je Rusija otvorena za poštenu i obostrano korisnu saradnju zasnovanu na ravnopravnosti i uzajamnoj koristi.

"Važno je uložiti napore kako bi se povećala efikasnost rada UN i proširila zastupljenost predstavnika zemalja Globalnog juga i istoka u njenim organima, uključujući Savet bezbednosti", istakao je Putin, prenosi Sputnjik.

Predsednik Rusije je ocenio da Moskva nije zadovoljna svim aspektima rada UN, ali da su slična pitanja postojala još od osnivanja organizacije.

"Nije slučajno što su ministra spoljnih poslova Sovjetskog Saveza, gospodina Gromika, često nazivali 'Gospodin Njet'. On je, naime, često koristio pravo veta prilikom odlučivanja o različitim pitanjima, braneći interese SSSR, ali i interese velikog broja država Afrike, Latinske Amerike i Jugoistočne Azije koje su se borile za svoju slobodu i nezavisnost od kolonijalne vlasti", podsetio je Putin.

On je istakao da UN treba da imaju centralno mesto u rešavanju svetskih pitanja.

"Jasno je da se u arhitekturu multipolarnog sveta, uporedo sa Ujedinjenim nacijama, prirodno uklapaju i nove multilateralne regionalne strukture koje su nastale i ojačale u Aziji, Africi i Latinskoj Americi. Jedna od takvih struktura upravo je naša Šangajska organizacija za saradnju (ŠOS)", rekao je Putin.



(Tanjug)