PUCNJAVA U HOLANDIJI: Jedna osoba ubijena, dva policajca ranjena u selu na istoku zemlje

JEDNA osoba je ubijena, a dva policajca su ranjena u pucnjavi koja je izbila u Overaseltu, selu na istoku Holandije, saopštila je lokalna policija.

Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia

Holandska policija objavila je da je uhapsila 34 osumnjičene osobe iz više različitih zemalja nakon pucnjave u kojoj je jedan muškarac ubijen, a dva policajca su ranjena u ranim jutarnjim satima, preneo je Rojters.

Šefica regionalne policije Jolanda Albers rekla je da je velika grupa maskiranih muškaraca otvorila vatru kada je policija stigla u kuću u kojoj su prijavljene sumnjive aktivnosti.

"Policija je pronašla muškarca sa teškim povredama koji je kasnije preminuo od zadobijenih rana. Dva policajca koja su ranjena u pucnjavi su prebačena u bolnicu", rekla je Albers.

Među uhapšenima su osumnjičeni iz Holandije, Belgije, Francuske i Alžira, saopštili su regionalni tužioci.

Tužioci su rekli da postoje indikacije da iza svega stoji dugotrajni sukob, imajući u vidu da je prošle godine pucano na isti objekat.

Tanjug

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