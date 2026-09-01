AMERIKANCI NAPALI SVADBU U IRANU: Ima mrtvih, iranske spasilačke službe spasavaju preživele

KAKO prenosi iranska agencija Fars, američke snage gađale su građane na svadbenoj ceremoniji.

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- Dva mučenika u američkom napadu na svadbu u Siriku.

Zamenik guvernera za bezbednost pokrajine Hormozgan: U napadu na svadbenu ceremoniju u Koštaku, Sirik, 2 osobe su mučenički poginule, a oko 20 ljudi je povređeno.

Spasilačke ekipe i dalje pružaju pomoć na terenu - navodi se u saopštenju.