Svet

AMERIKANCI NAPALI SVADBU U IRANU: Ima mrtvih, iranske spasilačke službe spasavaju preživele

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

01. 09. 2026. u 21:33

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KAKO prenosi iranska agencija Fars, američke snage gađale su građane na svadbenoj ceremoniji.

АМЕРИКАНЦИ НАПАЛИ СВАДБУ У ИРАНУ: Има мртвих, иранске спасилачке службе спасавају преживеле

Unsplash

 - Dva mučenika u američkom napadu na svadbu u Siriku.

Zamenik guvernera za bezbednost pokrajine Hormozgan: U napadu na svadbenu ceremoniju u Koštaku, Sirik, 2 osobe su mučenički poginule, a oko 20 ljudi je povređeno.

Spasilačke ekipe i dalje pružaju pomoć na terenu - navodi se u saopštenju. 

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