AMERIKANCI NAPALI SVADBU U IRANU: Ima mrtvih, iranske spasilačke službe spasavaju preživele
KAKO prenosi iranska agencija Fars, američke snage gađale su građane na svadbenoj ceremoniji.
- Dva mučenika u američkom napadu na svadbu u Siriku.
Zamenik guvernera za bezbednost pokrajine Hormozgan: U napadu na svadbenu ceremoniju u Koštaku, Sirik, 2 osobe su mučenički poginule, a oko 20 ljudi je povređeno.
Spasilačke ekipe i dalje pružaju pomoć na terenu - navodi se u saopštenju.
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