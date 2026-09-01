AMERIČKI PVO ISPRAŽNJEN, MOSKVA SE SMEŠI: Pražnjenje američkog PVO-a u Iranu daje Putinu neočekivanu šansu

AMERIČKE obaveštajne službe ukazuju da Moskva sada tumači iranski rat kao nešto što je iscrpelo Sjedinjene Države i to vidi kao otvor u Evropi.

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CSIS procenjuje da je rat potrošio oko 1.500 presretača Patriot od predratnih 2.330 – blizu 65%. Poslednji aktuelni direktor CIA koji je leteo u Moskvu bio je Bil Berns u novembru 2021. Rusija je izvršila invaziju tri meseca kasnije.

Putin možda misli da je Amerika previše iscrpljena da bi ga zaustavila – Džon Retklif je prošle nedelje doleteo u Moskvu onako kako špijuni putuju kada niko ne želi naslove: vojnim transportnim avionom, nenajavljeno, bez ikakvog izveštaja Stejt departmenta. Upitan o tome dva dana kasnije, Tramp je rekao Glenu Beku da je putovanje bilo „nekako polurutinsko“. Do četvrtka je otišao dalje, rekavši novinarima kategorično da Putin „neće napasti teritoriju NATO-a“. Istog tog četvrtka, više novinskih organizacija je izvestilo o daleko hitnijoj slici: upozorenjima koja je direktor CIA izneo o ruskom testu na baltičkom krilu NATO-a, o daljoj eskalaciji u Ukrajini i o Iranu. Negde u jazu između onoga što Bela kuća govori javno i onoga što vašingtonski novinari čuju privatno nalazi se prava priča.

Retklifovo putovanje je bila prva poznata poseta aktuelnog direktora CIA Moskvi otkako je Bil Berns odleteo tamo u novembru 2021. da upozori Kremlj na invaziju koju je Putin ionako pokrenuo tri meseca kasnije.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Jedno očigledno tumačenje ove nedelje posete je nuklearno. Putin je proveo četiri i po godine zveckajući tim oružjem, a zaustavljena ofanziva uparena sa ukrajinskim udarima koji sada dosežu duboko u rusku teritoriju je upravo ona vrsta pritiska koja tera lidera u ćošak da posegne za nečim drastičnim. To je koherentna teorija.

Ali obaveštajni podaci koji su se pojavili nakon Retklifove posete ukazuju na drugačiju opasnost, i zanimljiviju. Putin možda nije jednostavno saterao u ćošak. Možda misli da je upravo dobio šansu.



Vašington post je u četvrtak objavio da novi američki obaveštajni podaci, prikupljeni pre Retklifove posete, ukazuju da Moskva sada vidi Sjedinjene Države oslabljene ratom u Iranu i da tu slabost vidi kao mogućnost da izvrši pritisak na američke interese i saveznike u Evropi. Dve osobe upoznate sa procenom opisale su je za Post. Jedna od njih je otvoreno istakla kontrast: Retklifova misija je bila „manje u vezi sa Putinovim stavljanjem u ćošak“ zbog zastoja u ukrajinskoj ofanzivi, „a više zato što Rusija procenjuje da smo iscrpljeni i da ne možemo da intervenišemo“.

Putin u ćošak je problem očaja, a standardni recept za očaj je da mu se ostavi izlaz, neka rampa koja će mu sačuvati obraz i koja mu omogućava da stane, a da ne izgleda kao da je izgubio. Oportunistički Putin je drugačija životinja. Pritisak testira šta je protivnik spreman da rizikuje. Prilika testira šta misli da će ga rizik koštati. Ništa ne govori da Putin ne može da se oseća i jedno i drugo istovremeno, frustrirano u Ukrajini i ohrabreno u Evropi, a Vašington sada ima razloga da brine o drugom koliko i o prvom.

Taktičko nuklearno pitanje ovde ne nestaje. Ono samo prestaje da bude cela slika i postaje jedna prečka na merdevinama kojima se Putin možda penje iz razloga koji nisu povezani sa strahom.



ZAISTA POSTOJI VIDLjIV AMERIČKI NAPOR

Uznemirujuće je to što Putinu ne bi trebalo mnogo mašte da dođe do tog zaključka, jer je osnovni napor na američke vojne zalihe stvaran i dobro dokumentovan. Centar za strateške i međunarodne studije procenjuje da je rat sa Iranom potrošio otprilike 1.500 presretača Patriot, što je blizu 65 procenata predratnog američkog inventara, kojih procenjuje na 2.330. Analitičari CSIS-a isti taj pad označavaju kao kratkoročni do srednjoročni rizik po američku spremnost u pacifičkom ratu sa Kinom, što znači da se strateške implikacije tog smanjenja protežu daleko izvan Evrope.

Asošiejted pres je u četvrtak izvestio, pozivajući se na američkog zvaničnika odbrane u Evropi i zvaničnika NATO-a, da su zalihe Patriot na kontinentu dostigle ono što je jedan od njih nazvao „izvan kritičnog“. NATO je uzvratio istom pričom. Pukovnik Martin O’Donel, viši portparol alijanse, rekao je da karakterizacija „jednostavno nije slučaj“ i da NATO može da „blokira udarce“ i dalje snabdeva Ukrajinu. Šon Parnel iz Pentagona je tvrdnje o nestašici nazvao „lažnim“ u potpunosti.

Da li su zalihe iznad kritičnih ili su samo tesne je upravo ono što ostaje poverljivo sa dobrim razlogom. Autsajderi koji čitaju suprotstavljene anonimne citate neće rešiti taj argument, a ni ne moraju.



ZAŠTO PERCEPCIJA ZAISTA FUNKCIONIŠE

Odvraćanje zavisi od toga šta protivnik veruje o vašim sposobnostima i vašoj odlučnosti, a ne samo od pravog stanja vaših skladišta. Stvarne sposobnosti su i dalje važne, naravno. Ali dok se ne testiraju, procena protivnika je ta koja obavlja posao.

Putin nema inspektora unutar američkog raketnog skladišta. Ono što on ima su stope troškova, vremenski okviri proizvodnje, premeštanje oružja između Bliskog istoka, Ukrajine i Evrope, saveznik u Kijevu koji i dalje vidljivo nema istih presretača i Pentagon javno insistira da je sve u redu. Spolja gledano, to je više nego dovoljno sirovina za izgradnju samouverene, a moguće i pogrešne, slike američkog prenaprezanja. Njemu nije potrebno da broj bude tačan. Potrebno mu je da deluje uverljivo iz Moskve.

Američke obaveštajne službe navodno veruju da je on izgradio upravo tu sliku. Čak i pogrešna percepcija slabosti može da proizvede test koji je odvraćanje trebalo da spreči.

U tom svetlu, Retklifovo putovanje ima strateški smisao kao pokušaj da se spreči da ruska percepcija američke slabosti preraste u akciju, pre nego što Moskva odluči da sama utvrdi da li je ta percepcija tačna.

Niko van malog kruga ne zna tačno šta je rekao svojim ruskim kolegama, i verovatno nećemo uskoro saznati. Ne treba nam transkript da bismo videli oblik problema.



DRUGAČIJI PROBLEM ODVRAĆANjA

Oportunistički Putin je drugačiji problem odvraćanja od očajničkog. Nije automatski teži – očajni akter koji se suočava sa nepodnošljivim gubicima može biti dovoljno tolerantan na rizik sam po sebi. Ono što se menja jeste rešenje. Skretanje može biti važno kada protivnik preuzima rizike jer ne vidi prihvatljiv izlaz. Mnogo manje znači ako takođe preuzima rizike jer misli da vidi otvor. Ako Moskva veruje da je američko prenaprezanje smanjilo cenu eskalacije, Vašington mora da ubedi Kremlj da otvor zapravo ne postoji.

To je teža poruka za slanje nego upozorenje, jer je upozorenje jeftino, a demonstrirana sposobnost nije. NATO kaže da će se prvi evropski proizvodni pogon za Patriot otvoriti u Nemačkoj ovog septembra, a isporuke bi mogle početi početkom sledeće godine, što je spor početak vidljivog snabdevanja koje bi zapravo promenilo matematiku Moskve, a ne samo osporilo u saopštenju za štampu. Da li je Retklif ove nedelje uneo nešto oštrije od toga u Moskvu je pitanje na koje javnost neće uskoro dobiti odgovor.

Vašington i NATO mogu da nastave da se javno raspravljaju o tome koliko su američki časopisi zapravo iscrpljeni. Moskva je očigledno već došla do svog zaključka, verovatno pogrešnog. To je prava opasnost koja se krije iza ovonedeljne posete: ruski sud o američkoj slabosti za koji Vašington smatra da je pogrešan i koji Moskva može ipak odlučiti da testira.





19fortyfive.com/Dr Endru Latam

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