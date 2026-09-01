Svet

"TRAMP JE UPAO U ZAMKU" Američki pukovnik predviđa potpuni debakl nakon novih napada na Iran

Милош Симеуновић
Miloš Simeunović

01. 09. 2026. u 19:43

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AMERIČKI pukovnik u penziji Daglas Mekgregor kaže da su najnoviji napadi SAD na Iran velika greška.

ТРАМП ЈЕ УПАО У ЗАМКУ Амерички пуковник предвиђа потпуни дебакл након нових напада на Иран

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia

 - On (Donald Tramp, prim. aut.) nastaviće da napada, jer samo to zna. Sam je upao u zamku i ne zna kako da iz nje izađe. Nije otvorio Ormuz, nije im oduzeo obogaćeni uranijum - istakao je Mekgregor.

Kako smo pisali, pre nekoliko minuta predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži da su započeli novi napadi na Iran. 

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