"TRAMP JE UPAO U ZAMKU" Američki pukovnik predviđa potpuni debakl nakon novih napada na Iran

AMERIČKI pukovnik u penziji Daglas Mekgregor kaže da su najnoviji napadi SAD na Iran velika greška.

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- On (Donald Tramp, prim. aut.) nastaviće da napada, jer samo to zna. Sam je upao u zamku i ne zna kako da iz nje izađe. Nije otvorio Ormuz, nije im oduzeo obogaćeni uranijum - istakao je Mekgregor.

Kako smo pisali, pre nekoliko minuta predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži da su započeli novi napadi na Iran.

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