"TRAMP JE UPAO U ZAMKU" Američki pukovnik predviđa potpuni debakl nakon novih napada na Iran
AMERIČKI pukovnik u penziji Daglas Mekgregor kaže da su najnoviji napadi SAD na Iran velika greška.
- On (Donald Tramp, prim. aut.) nastaviće da napada, jer samo to zna. Sam je upao u zamku i ne zna kako da iz nje izađe. Nije otvorio Ormuz, nije im oduzeo obogaćeni uranijum - istakao je Mekgregor.
Kako smo pisali, pre nekoliko minuta predsednik SAD Donald Tramp objavio je na svojoj društvenoj mreži da su započeli novi napadi na Iran.
BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
RAKETNI NAPAD NA ELEKTRANU U NEMAČKOJ: Eksplozivom gađali najveće postrojenje u Brandenburgu
NA TRAFOSTANICI na jugu Brandenburga došlo je do ozbiljnog incidenta.
01. 09. 2026. u 14:07
FK PARTIZAN SE OGLASIO SAOPŠTENjEM: Odlaze i uprava i Saša Ilić!
Oglasio se FK Partizan!
24. 08. 2026. u 12:42
POBEDA NARODA: Otkazan koncert Dina Merlina u Kraljevu!
Koncert Dina Merlina koji je trebalo da bude održan u Kraljevu 5. septembra je otkazan.
31. 08. 2026. u 14:46
Komentari (0)