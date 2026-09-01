POLICIJA RASVETLILA UBISTVO ELEKA: Uhapšen muškarac osumnjičen za umešanost u likvidaciju

U DOBRO koordiniranoj i efikasnoj akciji Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za krvne delikte, rasvetljeno je ubistvo Novice Eleka 29. avgusta u Surčinu, nakon čega je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen prvi osumnjičeni za umešanost u ovu likvidaciju

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Uhapšen je B.S, koji je, kako se sumnja, ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi se pratilo njegovo kretanje.

Beogradska policija intenzivno traga za ostalim osumnjičenima i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu preduzima sve mere na njihovom lociranju i hapšenju.

Elek je likvidiran sa više hitaca iz pištolja koje je na njega ispalio maskirani ubica ispred njegove kuće u Surčinu u subotu uveče, a potom pobegao biciklom.

Tanjug

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