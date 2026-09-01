Hapšenja i istraga

POLICIJA RASVETLILA UBISTVO ELEKA: Uhapšen muškarac osumnjičen za umešanost u likvidaciju

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

01. 09. 2026. u 21:39

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U DOBRO koordiniranoj i efikasnoj akciji Policijske uprave za grad Beograd, Odeljenja za krvne delikte, rasvetljeno je ubistvo Novice Eleka 29. avgusta u Surčinu, nakon čega je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapšen prvi osumnjičeni za umešanost u ovu likvidaciju

ПОЛИЦИЈА РАСВЕТЛИЛА УБИСТВО ЕЛЕКА: Ухапшен мушкарац осумњичен за умешаност у ликвидацију

Foto: Novosti

Uhapšen je B.S, koji je, kako se sumnja, ispod Elekovog automobila podmetnuo GPS uređaj kako bi se pratilo njegovo kretanje.

Beogradska policija intenzivno traga za ostalim osumnjičenima i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu preduzima sve mere na njihovom lociranju i hapšenju.

Elek je likvidiran sa više hitaca iz pištolja koje je na njega ispalio maskirani ubica ispred njegove kuće u Surčinu u subotu uveče, a potom pobegao biciklom.

Tanjug

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Gospodin i džentlmen! Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - Više se neće roditi ovakav čovek! (Video)
Poznati

0 0

"Gospodin i džentlmen!" Šta je Čola priredio obožavateljki kraj mora - "Više se neće roditi ovakav čovek!" (Video)

MUZIČKA legenda Zdravko Čolić poznat je po velikim koncertima i spektakularnim nastupima, ali nedavni snimak sa ostrva Lastovo prikazala ga je u potpuno drugačijem, intimnom izdanju. Video objavljen na TikToku prikazuje pevača kako u romantičnoj atmosferi peva serenadu jednoj ženi, a emotivni trenutak brzo je privukao pažnju i brojne reakcije na društvenim mrežama.

01. 09. 2026. u 17:28

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije

OD NOVIH RAČUNARA DO NOVIH IDEJA: Fondacija Mozzart nastavlja da podržava obrazovne institucije