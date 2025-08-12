SUDBINA DOLARA, TRAMPOVE CARINE I JAKA KONKURENCIJA: Viševalutni poredak u nastajanju
ULOGA američkog dolara kao glavne svetske rezervne valute i dalje je neupitna, ali poslednji potezi američkog predsednika Donalda Trampa i rastuća geopolitička konkurencija ubrzavaju pomeranja ka viševalutnom poretku, navodi se u danas objavljenoj analizi "Blumberga".
Dolar se koristi u devet od deset deviznih transakcija i u skoro polovini svetske robne trgovine, a američka valuta čini oko 60 odsto deviznih rezervi centralnih banaka. Ta pozicija omogućava Sjedinjenim Američkim Državama da finansiraju budžetski deficit od gotovo dva biliona dolara kroz prodaju trezorskih zapisa stranim investitorima.
Poverenje u američku valutu je, međutim, oslabilo zbog aprilskih carina koje je uveo Tramp, rasta fiskalnog deficita i ranijih sankcija Rusiji koje su podstakle diversifikaciju deviznih rezervi.
Indeks dolara (DXY) je u prvoj polovini 2025. pao za više od 10 odsto, što predstavlja najgori polugodišnji rezultat još od 1973. godine.
Veoma bogate azijske porodice manje koriste dolar, a zemlje BRIKS-a nastavljaju razvoj sopstvenog platnog sistema.
Evropska unija u novij situaciji vidi priliku za jačanje evra, ali politička fragmentacija EU ograničava njegovu privlačnost. Kineski juan je takođe interesantan za investitore, iako stroge kontrole kapitala ograničavaju njegovu globalnu upotrebu.
Ako bi dolar izgubio deo statusa rezervne valute, kamatne stope u SAD bi mogle da porastu i za 0,8 procentnih poena, što bi poskupelo stambene kredite, usporilo potrošnju i povećalo troškove finansiranja američkog duga, upozorava ekonomista Bari Ajhengrin.
Američki ministar finansija tvrdi da je politika jakog dolara i dalje aktuelna, ali njujorška agencija smatra da je verovatniji prelazak u sistem na više snažnih valuta, prenosi Tanjug.Dolar bi tako zadržao vodeću ulogu, ali uz značajniju konkurenciju evra, juana i drugih valuta, dodaju analitičari Blumberga.
