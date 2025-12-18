KAKO POTROŠITI MINIMALNO GORIVA: Na ovim brzinama je vaš automobil najekonomičniji
STRUČNjACI otkrivaju pri kojim brzinama je najekonomičnije voziti.
Da li znate pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji?
Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana. Za većinu vozila važi da ubrzate što pre, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min.
Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor, preneo je sajt Revijahak.
Kada su u pitanju auto-putevi, nemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 odsto maksimalne, ali tako da ne pređe 130 km/h.
Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h.
(Mondo)
Komentari (0)