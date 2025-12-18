Ekonomija

KAKO POTROŠITI MINIMALNO GORIVA: Na ovim brzinama je vaš automobil najekonomičniji

K. Despotović

18. 12. 2025. u 21:53

STRUČNjACI otkrivaju pri kojim brzinama je najekonomičnije voziti.

Foto: Profimedia

Da li znate pri kojim brzinama je vaš automobil najekonomičniji?

Naravno da sve ovo zavisi od modela do modela, ali ipak postoje neka koliko-toliko univerzalna pravila koja su već dokazana. Za većinu vozila važi da ubrzate što pre, prebacite u najvišu brzinu, vozite do 90 km/h i održavate obrtaje motora od 1.500 do 2.500 o/min.

Tada je potrošnja najniža, a i najmanje opterećujete motor, preneo je sajt Revijahak.

Kada su u pitanju auto-putevi, nemačka stručna organizacija TUV preporučuje brzinu od 70 do 80 odsto maksimalne, ali tako da ne pređe 130 km/h.

Ovo pravilo (do 80 posto maksimalne brzine) važi za slabije automobile koji nemaju visoku krajnju brzinu. Automobil koji ima maksimalnu brzinu 150 km/h trebalo bi da ostane u rasponu između 105 i 120 km/h. 

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

Javno komunalno preduzeće „Gradska čistoća" Beograd je u 2025. godini uspešno pribavilo sve neophodne saglasnosti i rešenja za izgradnju priključnog polietilenskog (PE) gasovoda pritiska do 4 bara, kao i korisničke merno regulacione stanice (MRS) kapaciteta Q=600 Sm³/h, za potrebe snabdevanja objekta Direkcije preduzeća na adresi Mije Kovačevića br. 4, u opštini Zvezdara.

