Društvo

DO SADA VIŠE OD 280.000 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU: Republički geodetski zavod objavio podatke

V.N.

18. 12. 2025. u 22:02

ZA upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" do 19 časova stigle su 282.732 prijave, objavio je večeras Republički geodetski zavod (RGZ).

ДО САДА ВИШЕ ОД 280.000 ПРИЈАВА ЗА ЛЕГАЛИЗАЦИЈУ: Републички геодетски завод објавио податке

Foto: Srna

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA
Panorama

0 0

VELIKA PLAVA RUPA U MORU: Naučnici u strahu posle ispitivanja njenog DNA

JEDNA od najpoznatijih prirodnih atrakcija na svetu, Velika plava rupa uz obalu Belizea, odavno je simbol prirodne lepote i magnet za turiste i ronioce. Ipak, najnovija naučna analiza njenog dna otkriva zabrinjavajući trend: učestalost i jačina tropskih oluja i uragana u narednim decenijama mogli bi biti znatno veći nego ikada pre. Podaci prikupljeni sa dna ove morske vrtače pružaju naučnicima novi uvid u dugoročne klimatske promene.

19. 12. 2025. u 14:31

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu

KOLIKO OVE GODINE KOŠTA SLAVSKA TRPEZA? Ovo su cene ribe pred Svetog Nikolu