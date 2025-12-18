DO SADA VIŠE OD 280.000 PRIJAVA ZA LEGALIZACIJU: Republički geodetski zavod objavio podatke

ZA upis bespravnih objekata po zakonu "Svoj na svome" do 19 časova stigle su 282.732 prijave, objavio je večeras Republički geodetski zavod (RGZ).

Prijava neupisanih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava svojine na nepokretnostima počela je 8. decembra i trajaće do 5. februara.

Prijave se podnose onlajn preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalnih samouprava, kao i u poštama širom Srbije.