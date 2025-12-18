SKANDAL U POLJSKOM PARLAMENTU: "Doviđenja, debili" (VIDEO)
POLjSKU političku scenu potresa skandal nakon što je zastupnik stranke Pravo i pravda (PiS) Marek Suski na sednici parlamentarnog odbora u sredu izvređao svoje kolege, nazvavši ih "debilima".
Incidentu je prethodilo glasanje o zahtevu za impičment predsednika Odbora, Pjotra Adamoviča iz Građanske koalicije (KO).
Inicijatori promene, uključujući i predstavnike PiS-a, optužili su Adamoviča da im blokira mogućnost da govore i ograničava parlamentarnu debatu.
- Nije tačno da bilo kome uskraćujemo glas. Takođe nemamo, a mislim da ni gospodin predsednik nema, običaj cenzurisanja tuđih izjava. Ako smatrate skandalom dozvoliti ministru kulture da govori na sednici Odbora za kulturu, onda se ne razumemo - odgovorila je na optužbe poslanica KO Uršula Augustin.
Sukob je eskalirao uvredama Predstavnici Prava i pravde insistirali su na debati o zahtevu za impičment, a zatim je reč uzela vidljivo ogorčena Joana Lihocka iz PiS-a.
- Ograničavanje prava opozicije na normalnu debatu karakteristično je za koaliciju 13. decembar. Nikada nije bilo tako sramotne situacije u odboru za kulturu kao što je sada - rekao je poslanik, podnoseći formalni zahtev za vođenje rasprave.
Međutim, Vojćeh Krol iz KO je uzvratio sopstvenim zahtevom - za hitnim glasanjem. Njegov predlog je izglasan većinom glasova, što je izazvalo burnu reakciju Marka Suskog.
- Hvala vam, napuštam ovaj odbor. Ne možete raditi sa kretenima. Zbogom gospodo. Zbogom, kreteni - rekao je Suski i demonstrativno napustio salu.
Suski se ne kaje, KO zahteva kaznu. Danas je Suski pokušao da opravda svoje reči na TVP Info.
- Postojao je zahtev za impičment predsednika odbora i to nije moglo biti opravdano, jer nam je uskraćeno glasanje - rekao je, dodajući da se prevara u Sejmu ne može tolerisati.
- Pošto nam se uskraćuje glas, to je jedini izraz koji mi je preostao - izjavio je.
Klub poslanika Građanske koalicije podneo je zahtev Etičkoj komisiji tražeći kažnjavanje poslanika PiS-a.
U svom obrazloženju naveli su da je izraz „kreten“ „izričito uvredljiv, neprimeren, pežorativan, koristi se za vređanje nekoga i sugerisanje da je glup ili nerazuman“.
Ovo nije prvi put da se Marek Suski našao u centru skandala zbog uvreda. U oktobru 2024. godine, tokom napete debate na istom odboru, takođe je nazvao poslanika Pjotra Adamoviča „kretenom“.
Tada se raspravljalo o impičmentu Kšištofa Čabanjskog sa mesta predsednika Nacionalnog saveta za medije.
(Indeks)
