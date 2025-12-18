SKANDAL U POLJSKOM PARLAMENTU: "Doviđenja, debili" (VIDEO)

POLjSKU političku scenu potresa skandal nakon što je zastupnik stranke Pravo i pravda (PiS) Marek Suski na sednici parlamentarnog odbora u sredu izvređao svoje kolege, nazvavši ih "debilima".

Incidentu je prethodilo glasanje o zahtevu za impičment predsednika Odbora, Pjotra Adamoviča iz Građanske koalicije (KO).

Inicijatori promene, uključujući i predstavnike PiS-a, optužili su Adamoviča da im blokira mogućnost da govore i ograničava parlamentarnu debatu.

- Nije tačno da bilo kome uskraćujemo glas. Takođe nemamo, a mislim da ni gospodin predsednik nema, običaj cenzurisanja tuđih izjava. Ako smatrate skandalom dozvoliti ministru kulture da govori na sednici Odbora za kulturu, onda se ne razumemo - odgovorila je na optužbe poslanica KO Uršula Augustin.

Sukob je eskalirao uvredama Predstavnici Prava i pravde insistirali su na debati o zahtevu za impičment, a zatim je reč uzela vidljivo ogorčena Joana Lihocka iz PiS-a.

- Ograničavanje prava opozicije na normalnu debatu karakteristično je za koaliciju 13. decembar. Nikada nije bilo tako sramotne situacije u odboru za kulturu kao što je sada - rekao je poslanik, podnoseći formalni zahtev za vođenje rasprave.

Međutim, Vojćeh Krol iz KO je uzvratio sopstvenim zahtevom - za hitnim glasanjem. Njegov predlog je izglasan većinom glasova, što je izazvalo burnu reakciju Marka Suskog.

- Hvala vam, napuštam ovaj odbor. Ne možete raditi sa kretenima. Zbogom gospodo. Zbogom, kreteni - rekao je Suski i demonstrativno napustio salu.

Suski se ne kaje, KO zahteva kaznu. Danas je Suski pokušao da opravda svoje reči na TVP Info.

Suski puściły nerwy: „Do widzenia, debile” — i trzasnął drzwiami.

Skandal w polskim Sejmie. Poseł PiS Marek Suski demonstracyjnie opuścił posiedzenie Komisji Kultury, nie przebierając w słowach.

„Opuszczam tę komisję. Z debilami pracować nie można” — rzucił Suski, wychodząc z… pic.twitter.com/tUtqOFsQjx — NEXTA Polska (@nexta_polska) December 18, 2025

- Postojao je zahtev za impičment predsednika odbora i to nije moglo biti opravdano, jer nam je uskraćeno glasanje - rekao je, dodajući da se prevara u Sejmu ne može tolerisati.

- Pošto nam se uskraćuje glas, to je jedini izraz koji mi je preostao - izjavio je.

Klub poslanika Građanske koalicije podneo je zahtev Etičkoj komisiji tražeći kažnjavanje poslanika PiS-a.

U svom obrazloženju naveli su da je izraz „kreten“ „izričito uvredljiv, neprimeren, pežorativan, koristi se za vređanje nekoga i sugerisanje da je glup ili nerazuman“.

Ovo nije prvi put da se Marek Suski našao u centru skandala zbog uvreda. U oktobru 2024. godine, tokom napete debate na istom odboru, takođe je nazvao poslanika Pjotra Adamoviča „kretenom“.

Tada se raspravljalo o impičmentu Kšištofa Čabanjskog sa mesta predsednika Nacionalnog saveta za medije.

