DA LI ĆE BITI SNEGA I DEBELOG MINUSA? Meteorolog otkriva: Evo kakvo nas vreme očekuje krajem ove i početkom naredne godine
ZIMA prema kalendaru stiže za tri dana. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže da će i ove godine zima biti topla, pogotovo do kraja 2025. godine.
Dodaje da će i u naredna dva ili tri dana biti toplije, ali i maglovito, prenosi RTS.
-Kraj novembra, decembar i početak januara su dani sa najčešćom pojavom magle. Sunce je najniže na horizontu, nema dovoljno sunca da se zagreje prizemni vazduh i onda se pravi temperaturna inverzija, objašnjava Todorović.
Navodi da je standardni obrazac za ovo doba godine, kada je visok pritisak, da na višim nadmorskim visinama ima više sunca nego u predelima nizija.
-Snega ima manje u poslednjih sedam ili osam godina, ređe se pojavljuje, ističe Todorović.
Kako kaže, snega je prošle godine bilo samo krajem decembra i početkom januara.
-U centru grada bilo je od 15 do 20 centimetara snega, a na periferijama i do 25, naglašava Todorović.
Podseća da u većem delu januara i u februaru uopšte nije bilo snežnog pokrivača.
-Dakle, prethodna zima je bila topla, a i ove godine će biti tako. Oko 28. decembra pristiže hladan severoistočni vazduh koji donosi hladnoću, ali još uvek nije sigurno da može da donese i padavine, tvrdi Todorović.
Podvlači da će u pojedinim delovima zemlje verovatno biti malo snega, ali nedovoljno da se oformi pokrivač.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
IZ MINUSA U PROLEĆNI PLUS: Vremenska prognoza za četvrtak, 18. decembar
18. 12. 2025. u 00:00
ŠTA SE OVO DEŠAVA U BRISELU? EU ubeđuje Belgiju da prihvati plan koji bi razbesneo Rusiju, vode se razgovori van glavne sale samita
EVROPSKA komisija i Belgija trenutno vode intenzivne razgovore van glavne sale samita kako bi usaglasile najosetljivije delove plana Evropske unije za korišćenje 210 milijardi evra zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine, reklo je za Politiko pet diplomata i zvaničnika EU upoznatih sa tokom pregovora.
18. 12. 2025. u 16:38
"SRBE SU RASTRGLI, RASTRGLI SU JEDAN NAROD" Putin žestoko udario po Evropi: Tamo nema civilizacije, samo degradacije!
ISPOSTAVILO se da na Zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije.
17. 12. 2025. u 13:13
VIDITE SNIMAK - ŠUTIRAJU GA: Vujadin Savić napadnut u Beogradu - usred tržnog centra (VIDEO)
BIVŠI fudbaler Crvene zvezde navodno je napadnut u jednom tržnom centru u Beogradu.
18. 12. 2025. u 22:08
Komentari (0)