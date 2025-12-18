ZAHUKTAVA SE BORBA ZA VAZDUŠNU PREVLAST Gubici sa obe strane fronta: Helikopter Mi-24 oboren, S-400 pogođen, MiG-31 meta dronova

VAZDUŠNI aspekt sukoba u Ukrajini i oko nje poslednjih dana pokazuje jasne znake eskalacije, sa gubicima i pokušajima udara koji dolaze sa obe strane.

Foto printskrin telegram/epoddubni

Ukrajinske kopnene snage potvrdile su da je tokom borbenog zadatka poginula posada jurišnog helikoptera Mi-24 iz sastava 12. odvojene brigade armijske avijacije. U kratkom saopštenju nije navedeno gde je tačno helikopter oboren, niti pod kojim okolnostima, ali je potvrda gubitka još jedan pokazatelj koliko su helikopterske misije postale rizične u uslovima zasićenog PVO okruženja.

Ukrainian drones spotted and destroyed an S-400 tel in the Belgorod region while it was being transferred. pic.twitter.com/fmiof9tKAt — ayden (@squatsons) December 18, 2025

Mi-24 i dalje čini važan deo ukrajinske armijske avijacije i koristi se za blisku vatrenu podršku, raketne udare i transportno-evakuacione zadatke. Upravo zbog takve uloge, ovi helikopteri često deluju blizu linije kontakta, gde su izloženi vatri prenosnih sistema protivvazdušne odbrane i drugih sredstava. Gubici helikoptera, i ukrajinskih i ruskih, postali su relativno česta pojava kako rat traje.

Istovremeno, pojavili su se snimci koji navodno prikazuju napad ukrajinskih dronova-kamikaza na ruske protivvazdušne sisteme S-400 u Belgorodskoj oblasti. Prema objavama ruskog Telegram kanala „Vojni informator“, dva lansera su pogođena dok su se kretala putem između naselja Rajevka i Gornji Olšanec, oko pedesetak kilometara od linije kontakta. Na snimcima se vidi da je jedan lanser tipa 5P85SM2-01 potpuno izgoreo nakon direktnog pogotka u municiju, dok je drugi pretrpeo ozbiljna oštećenja.

The crew of a Mi-24 helicopter from the 12th Separate Army Aviation Brigade heroically died while carrying out a combat mission to repel an enemy attack, according to reports. pic.twitter.com/7YhCBvnpcs — KyivPost (@KyivPost) December 18, 2025

Ruska strana se zvanično nije oglasila povodom ovog incidenta. U prošlosti su se slični snimci ponekad ispostavljali kao netačno interpretirani ili preuveličani, pa deo ruskih izvora već poziva na oprez dok se ne pojave dodatne potvrde. Ipak, sama činjenica da se sistemi poput S-400 nalaze u dometu napada dronova duboko u pozadini ukazuje na sve veću ulogu bespilotnih letelica u pokušajima potiskivanja protivničke PVO.

Treći incident dodatno osvetljava širinu vazdušnog sukoba. Tokom noći, ukrajinski dronovi dugog dometa navodno su pokušali da napadnu vazduhoplovnu bazu Belbek na Krimu. Prema dostupnim snimcima, jedan dron je uočio lovac-presretač MiG-31BM dok se kretao pistom uz pomoć vučnog vozila. Iako nema pouzdane potvrde da je letelica zaista pogođena ili oštećena, sam pokušaj napada na tako vredan cilj privukao je veliku pažnju.

Minus russian MiG-31 jet 🔥

Last night, the warriors from the @ServiceSsu Alpha Special Operations Center struck a russian MiG-31 fighter jet with a full combat load at the Belbek military airfield in temporarily occupied Crimea.

An S-2 Pantsir air defense system, an S-400 air… pic.twitter.com/qEsjJwrd0o — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 18, 2025

MiG-31BM je ključna platforma za nošenje raketa dugog dometa i deo sistema vazdušnog nadzora i presretanja, zbog čega predstavlja prioritetnu metu. Aerodrom Belbek je i ranije bio na meti ukrajinskih udara, ali su u većini slučajeva posledice bile ograničene ili simbolične.

Svi ovi događaji zajedno ukazuju na to da se vazdušni rat sve više širi van neposredne linije fronta. Helikopteri ostaju ranjivi u bliskim operacijama, sistemi protivvazdušne odbrane postaju mete dronova duboko u pozadini, a čak i strateški važni avioni na aerodromima nisu u potpunosti van domašaja napada. U takvim uslovima, borba za vazdušnu prevlast sve više se pretvara u iscrpljujući duel tehnologije, obaveštajnih podataka i improvizacije, sa visokim rizikom na obe strane.

