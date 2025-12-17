NI ČOKOLADA NI KOLAČI: Zašto nas ova namirnica čini srećnijim

KADA nam je potreban brz podstrek, često ćemo automatski posegnuti za čokoladicom ili kolačićem, ali slatkiši verovatno neće popraviti raspoloženje.

Postoje, međutim, namirnice koje zaista mogu da pomognu - obezbeđuju važne nutrijente i podstiču "hormon dobrog raspoloženja" u mozgu. Među njima posebno mesto zauzima fermentisana hrana, pa bi upravo sada trebalo iskoristiti prednosti jedne od najčešćih namirnica na srpskim trpezama - kiselog kupusa.

U Srbiji, kiseli kupus je jedno od neizostavnih zimskih jela, a ujedno i fermentisana hrana koja ima velike koristi za organizam. Posebno je hranljiv zato što prolazi kroz proces fermentacije, tokom kojeg mikroorganizmi prisutni u kupusu razgrađuju njegove prirodne šećere i pretvaraju u organske kiseline. Fermentacija počinje kada prirodno prisutni kvasci i bakterije dođu u kontakt sa šećerima u kupusu.

Tokom fermentacije stvaraju se uslovi koji podstiču rast korisnih probiotika - bakterija koje imaju značajne zdravstvene koristi. Probiotici takođe pomažu da se hrana lakše vari, čime se poboljšava sposobnost creva da apsorbuju vitamine i minerale koje ona sadrži. Zahvaljujući različitim sojevima korisnih bakterija i enzimima, može da ublaži probavne tegobe i podrži zdravlje creva.

Istovremeno, kiseli kupus jača imunitet. Zdrava crevna flora doprinosi boljoj zaštiti organizma od štetnih mikroorganizama, smanjuje rizik od infekcija i ubrzava oporavak. Uz to, bogat je vitaminom C i gvožđem, koji dodatno podržavaju normalno funkcionisanje imunog sistema.

UTIČE NA POZITIVNO NA RASPLOŽENjE

Pošto prirodno sadrži bakterije, konzumiranje fermentisane hrane, pa između ostalog i kupusa, može da se poveća broj dobrih bakterija u crevima, što pozitivno utiče na raspoloženje.

Pravilna ravnoteža crevne mikroflore povezana je sa manjim rizikom od depresije, između ostalog i zato što neke crevne bakterije prirodno proizvode triptofan i serotonin - hormon sreće.

Određene vrste crevnih bakterija proizvode i neurotransmiter gama-aminobuternu kiselinu (GABA), koji ima važnu ulogu u regulaciji raspoloženja, jer je nizak nivo GABA povezan sa pojačanom anksioznošću i stresom, Vusiness insider.

NIZ PREDNOSTI

Ova namirnica doprinosi mršavljenju jer je niskokalorična, bogata vlaknima i probioticima, što pomaže da duže budemo siti te može uticati na smanjeno taloženje masti, iako su potrebna dodatna istraživanja. Utiče i na zdravlje srca jer vlakna i probiotici mogu da pomognu u snižavanju holesterola i krvnog pritiska, a vitamin K2 smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti, prenosi Health line. Isti vitamin ima važnu ulogu u očuvanju zdravlja i čvrstoće kostiju.

Ipak, za razliku od svežeg kupusa, kiseli kupus može da sadrži veću količinu natrijuma, pa je to važno imati u vidu ako vodite računa o unosu soli.

Najviše koristi od kupovnog kiselog kupusa dobićete ako odaberete nepasterizovane varijante koje ne sadrže dodatni šećer ili konzervanse.

