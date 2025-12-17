Svet

FICO ZAGRMEO: Ono što Brisel radi Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom!

17. 12. 2025. u 15:34

PREMIJER Slovačke Robert Fico izjavio je danas da će na samitu EU - Zapadni Balkan govoriti u korist Srbije, kao i da ono što EU radi Srbiji nema veze sa zdravim razumom i da je kažnjavaju zbog njenih suverenih stavova.

ФИЦО ЗАГРМЕО: Оно што Брисел ради Србији нема никакве везе са здравим разумом!

Foto: Profimedia

On je na sednici Odbora za evropske poslove slovačkog parlamenta rekao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić namerava da bojkotuje sastanak Evropskog saveta "u znak protesta" i istakao da EU ne može da kažnjava zemlju zbog njenih suverenih stavova, a da joj istovremeno stvara nove uslove i obaveze, prenosi Tasr.

- Ono što rade Srbiji nema nikakve veze sa zdravim razumom - rekao je on u vezi sa pripremama Srbije za pristupanje EU.

Prema Ficu, EU je u dubokoj krizi "čak i u tako osnovnim stvarima" kao što je njeno proširenje. Zemlje članice Evropske odložile su otvaranje Klastera 3 (Konkurentnost i inkluzivni rast), a kako se navodi u zaključcima Predsedništva EU o proširenju Savet će se vratiti pitanju otvaranja tog klastera u skladu sa pregovaračkim okvirom.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da neće otići u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora da štiti interese Srbije i dodao da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.

