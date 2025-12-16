Politika

NIKO IZ SRBIJE NEĆE IĆI U BRISEL PRVI PUT U 14 GODINA Vučić: Štitim interese naše zemlje, sprema se veliki sukob

16. 12. 2025. u 19:58

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da sutra neće otići u Brisel na samit EU-Zapadni Balkan jer smatra da mora da štiti interese Srbije i dodao da će Srbija svakako nastaviti evropskim putem.

Foto: Profimedia

- Prvi put u 13 ili 14 godina neću otići ili ja ili neko drugi na tu međuvladinu konferenciju. Niko neće biti u ime Republike Srbije, tako da će imati Zapadni Balkan bez Republike Srbije. Zašto ovo radim? Ja sam doneo takvu odluku, da ne bude niko drugi kriv. Neću da Vlada trpi bilo kakve pritiske. Razgovarao sam u prethodnih 24 sata sa najvećim brojem evropskih lidera. Beskrajno sam zahvalan na poštovanju koje su prema Srbiji pokazali Ursula fon der Lajen i Antonio Košta, zahvalan sam predsedniku Makronu, s kojim sam takođe sinoć razgovarao - rekao je Vučić za RTS.

Dodao je da nije ni objavio da je imao sa Makronom dug razgovor.

- Mislim da ovim što radimo, to radimo zbog građana Srbije. Bez obzira što znam da će to naići na kritike mnogih i u Briselu, što znam da će naići na kritike onih koji onako sve kritikuju i kad ne znaju šta vam kritikuju, uvek će naći kritike što god da uradim. Ja mislim da time štitim Republiku Srbiju, njene interese, zato što mi moramo da pokažemo prvo šta je to što smo uradili, a mnogo toga smo uradili i oni su to priznali i govorili - istakao je Vučić.

Foto: RTS PRintksrin

Dodao je da su danas na ministarskom samitu o tome govorili i predsednici Španije, Italije, Francuske, naši prijatelji iz Grčke, Kipra, Mađarske, Slovačke, Austrije, to veoma snažno podržali. 

- Naravno, drugačija je situacija kada govorite o Hrvatskoj, Bugarskoj, kada govorite o Holandiji, Švedskoj i nekim drugim zemljama. U svakom slučaju, mi ćemo nastaviti evropski put dok sam predsednik, to je naša politika, ali to nije za dugo vremena. Posle toga novi predsednik i nova vlada će donositi odluku na tome kako i kojim putem da idemo - rekao je Vučić.

"Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba"

Dodao je da je za njega mnogo važno u ovom trenutku da rešimo pitanje NIS-a, kao i da sačuvamo mir. 

- Ljudi ne razumeju koliko smo blizu sukoba. Ljudi su danas rekli "hoćemo da vidimo da li je u slučaju sukoba Srbija na našoj ili na ruskoj strani', neki koji su govorili u Briselu. Srbija je na svojoj strani. Ma koliko se to ne sviđalo u Vašingtonu, u Briselu, u Moskvi, bilo kome. Srbija je na svojoj strani. Mi smo, znate, izgubili skoro 29 odsto ukupne populacije u Prvom svetskom ratu. U Drugom svetskom ratu je pripadnika srpskog naroda stradalo 90 odsto, govorim o onima koji su stradali na antifašističkoj strani od naroda bivše Jugoslavije. Sve ostalo su, oni su imali gubitke na fašističkoj strani i veoma male na antifašističkoj strani. Bilo ih je, naravno, i Hrvata komunista i Bošnjaka, Makedonaca i drugih, ali to su bili toliko mali brojevi u poređenju sa Srbima, da prosto je jasno kakve smo gubitke kao nacija doživeli i preživeli - rekao je Vučić.

Naglasio je da Srbija neće da ratuje, ali da snaži svoju vojsku.

- Kupujemo mnogo novih sistema, hoću da se ljudi osećaju sigurno, da znaju da imamo veoma snažne odvraćajuće faktore i da oni koji misle da bi nešto trebalo da pokušaju ili razmišljaju o tome, da i te kako znaju da to nije moguće da urade, jer bi im gubici bili nesagledivi i nemogući da bi taj napad mogao da opstane - rekao je Vučić.

Istakao je da je njegov cilj da sačuvamo mir i da naša ekonomija napreduje.

