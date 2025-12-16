Politika

NEMA PROBLEMA SA KURSOM Vučić: Imamo 36,3 milijardi evra rezervi, godinama možemo da branimo kurs dinara

В. Н.

16. 12. 2025. u 20:05

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić govorio je za RTS o varijacijama kursa dinara poslednjih dana.

Foto Arhiva

Nema problma sa kursom, 27 milijardi, 367 miliona evra imamo u deviznim rezervama, plus 52,5 tona zlata, istorijske rezerve. Imamo 36,3 milijardi evra rezervi, možemo da branimo kurs godinama. Uvek nam se desi svake godine u ovom peridou, kada dođu ljudi spolja, oni kupuju evre i veštački to izazivaju.

Nek se ljudi ne sekiraju, prvi bih ljudima rekao da ima neki problem. Živim za ovaj narod, živim za ovu zemlju i borim se za njih i uvek gledam da postavim svoja leđa i da se nikad ne sakrivam - kaže Vučić.

