BURA NA OSTRVU! Koji klubovi Premijer lige su najviše pogođeni Afričkim kupom nacija, a koji baš, baš trljaju ruke od zadovoljstva?

Premijer liga je sve zanimljivija, i to jer je na red došao onaj period prvenstva u kome mnogi klubovi - ne mogu da računaju na neke važne igrače. Razlog je šampionat Afrike u fudbalu...

FOTO: Tanjug/AP

Sanderlend je do sada bio iznenađenje premijerligšake sezone, potrošio je mnogo novca tokom leta nakon povratka u elitni rang, osvojio je dosta bodova i "zona ispadanja" do sada mu nije bila problem.

Ali sedam igrača Sanderlenda su Afrikanci i njihov odlazak na Kup afričkih nacija (AFKON) mogao bi teško da pogodi tim. Šestoro njih je pozvano za turnir koji počinje 21. decembra u Maroku....

Noa Sadiki je jedan od njih. Odigrao je skoro svaku utakmicu za Sanderlend. Dobio je nadimak "Mini Kante" zbog ogromnog prostora koju pokriva na terenu. Sadiki je pozvan u reprezentaciju Konga zajedno sa Arturom Masuakuom. Ali, Masuaku je do sada imao samo tri nastupa u Premijer ligi. Primetno će biti i odsustvo Reinilda Mandave, koji je pozvan za nacionalni tim Mozambika. Odigrao je većinu utakmica Premijer lige.

Letnje pojačanje Bertran Traoro, koji je nedavno postigao prvi gol za klub, igraće za Burkinu Faso na AFKON-u. Hemsdin Talbi, iz Maroka, bio je standardni igrač Sanderlenda. Habib Dijara je bio najskuplje pojačanje pomenutog kluba, ali senegalski vezni igrač nije igrao od sredine septembra zbog povrede....

I drugi engleski timovi imaju igrače na Afričkom kupu nacija. I to je sada već glavna fudbalska tema u Engleskoj. Jer - odlazak igrača usred sezone pogađa popriličan broj timova.

Bernli je predstavljen sa tri fudbalera na predstojećem kontinentalnom šampionatu - Akselom Tuanzebeom, Lajlom Fosterom i Hanibalom Mejbrijem.

Fulam će takođe nedeljama biti bez trojice igrača: moraće da igra lišen usluga Aleksa Ivobija, Samjuela Čukvuezea i Kalvina Besija.

Brajan Mbeumo, Amad i Nuser Mazraui su igrači Mančester junajteda koji će nastupiti na afričkom prvenstvu.

Omar Marmuš i Rajan Ait-Nuri su igrači Mančester sitija na Kupu afričkih nacija. Marmuš je trebalo da bude od ogromnog značaja za "građane", ali je propustio prvih šest kola zbog povrede. A zbog mnogih opcija u napadu, nakon povratka je bio više zamena. Pep Gvardiola mu nije davao mnogo prostora. Marmuš igra za Egipat.

Brentford, Everton, Notingem Forest, Totenhem Hotspur, Vest Hem i Vulverhempton takođe će biti bez dva igrača.

Liverpulu će nedostajati Mohamed Salah. Ili je to trebalo napisati sa znacima navoda, "nedostajati"? Jer, egipatska zvezda se vratila u tim prošlog vikenda i dokazala da može biti važna, uprkos sukobima sa menadžerom Arneom Slotom i klubom. Salah jeste bitan za Liverpul, iako je u poslednje vreme imao daleko manju minutažu (ili nikakvu), a klub nije baš na onim visinama na kojima bi hteo da konstantno bude...

Mohamed Salah / FOTO: Tanjug/AP

Kristal Palas ima četiri afrička igrača, ali samo jedan je pozvan na Kup afričkih nacija. Brajton takođe ima jednog igrača u kontinentalnom prvenstvu, dok je Evan Gesand iz Aston Vile na "rezervnoj listi" Obale Slonovače.

A postoji još pet klubova Premijer lige koji nisu pogođeni ovom situacijom. Recimo, šanse Arsenala da osvoji titulu su povećane činjenicom da mu neće nedostajati nijedan igrač zbog ovog događaja. Čelsi, Lids junajted, Njukasl i Bornmut takođe bezbrižno mogu da prate AFKON.

Kup afričkih nacija traje do 18. januara. Do tada će se mnogo toga važnog desiti u premijerligaškom društvu...

Tabela Premijer lige

Ako vas zanima sport, pratite sve najvažnije i najzanimljivije vesti o njemu na sportskim stranicama portala "Novosti".

Na sasvim ste dobrom mestu.

BONUS VIDEO: Čudo od sportskog objekta - Nacionalni stadion u Srbiji