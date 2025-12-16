"NE VERUJEM DA ĆEMO ČEKATI DO 15. JANUARA" Vučić o situaciji sa NIS-om: Očekujem u narednih nekoliko dana važne vesti

"68. je dan kako nijedna kap nafte nije protekla Janafom i još nije niko osetio ništa", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara i komentarišući situaciju na Naftnom industrijom Srbije.

Foto: Promo

Kaže da su Hrvati već prvog dana, pre nego im je iko i upozorenje uputio prekinuli dotok nafte.

- Ponosan sam na državu koja je pokazala da je sposobna, kako se država ponaša odgovorno i ozbiljno, da rastereti građane, da ne prebacuje krivicu na sve druge. Mislim da je to nešto čime pre svega treba da se ponosimo. Očekujem u narednih nekoliko dana važne vesti. Ne verujem da ćemo čekati do 15. januara, verujem da ćemo do ponedeljka, utorka imati važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije - rekao je Vučić.