Ekonomija

"NE VERUJEM DA ĆEMO ČEKATI DO 15. JANUARA" Vučić o situaciji sa NIS-om: Očekujem u narednih nekoliko dana važne vesti

В.Н.

16. 12. 2025. u 12:15

"68. je dan kako nijedna kap nafte nije protekla Janafom i još nije niko osetio ništa", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara i komentarišući situaciju na Naftnom industrijom Srbije.

НЕ ВЕРУЈЕМ ДА ЋЕМО ЧЕКАТИ ДО 15. ЈАНУАРА Вучић о ситуацији са НИС-ом: Очекујем у наредних неколико дана важне вести

Foto: Promo

Kaže da su Hrvati već prvog dana, pre nego im je iko i upozorenje uputio prekinuli dotok nafte. 

- Ponosan sam na državu koja je pokazala da je sposobna, kako se država ponaša odgovorno i ozbiljno, da rastereti građane, da ne prebacuje krivicu na sve druge. Mislim da je to nešto čime pre svega treba da se ponosimo. Očekujem u narednih nekoliko dana važne vesti. Ne verujem da ćemo čekati do 15. januara, verujem da ćemo do ponedeljka, utorka imati važne vesti, nadam se dobre vesti za građane Srbije - rekao je Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne
Suđenja

0 3

OSUĐENI ZA UBISTVO STARCA U ZATVORU PADINSKA SKELA: Zrna saosećanja nemaju, izrečene višegodišnje kazne

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

11. 12. 2025. u 16:22

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U PONOĆ ĆU POLJUBITI DRAŠKA STANIVUKOVIĆA: Bekvalčeva bacila oko na gradonačelnika Banja Luke (FOTO)

"U PONOĆ ĆU POLjUBITI DRAŠKA STANIVUKOVIĆA": Bekvalčeva bacila oko na gradonačelnika Banja Luke (FOTO)