NAUČNICI IZRAČUNALI: Deda Mraz može da stigne do sve dece u roku od 24 sata

DEDA Mraz može u toku samo jednog dana da obiđe svu hrišćansku decu i podeli im paketiće, kako se to navodi u pričama i filmovima, saopštio je dortmundski fizičar Metin Tolan, pozivajući se na principe kvantne fizike.

Foto: Deposit

Tolan u svojoj knjizi "Tiha noć, sveta noć" navodi da bi Deda Mraz morao da obavi 2.708 poseta u sekundi, da bi tokom 24 sata dostavio paketiće u 234 miliona domaćinstava, s tim što bi, ako bi leteo u smeru suprotnom od Zemljine rotacije, imao ukupno 32 sata i samim tim "samo" oko 2.000 poseta u sekundi, prenosi danas Špigl.

U tom slučaju, Deda Mraz bi morao da pređe ukupnu razdaljinu od približno 82 miliona kilometara, i to sa sankama teškim preko 200.000 tona, pod pretpostavkom da svako dete dobije poklon težak samo oko jedan kilogram.

Tolan je izračunao da bi Deda Mrazu bilo potrebno šest puta više energije nego što se u Nemačkoj potroši tokom cele godine, da bi ubrzao sanke do potrebne brzine, kao i da bi pod tim uslovima jedan irvas za drugim, a zatim i Deda Mraz i njegove sanke, isparili u deliću sekunde.

On je naveo da je preživljavanje moguće ako kvantna teorija, koja tvrdi da materija ima svojstva talasa, uključujući takozvani princip neodređenosti energije i vremena, dođe do izražaja.

-Za Deda Mraza, to znači, na primer, da ga mora zameniti talas materije prisutan u celom prostoru, koji istovremeno opisuje sva stanja koja on može da preuzme, kazao je Tolan.

Tada bi, umesto jednog Deda Mraza, postojao ceo Deda Mrazov talas sastavljen od pozicija svih njegovih stanja, a ova pojedinačna stanja bi zatim bila određena činjenicom da on dostavlja svoje poklone u određenu kuću u isto vreme.

-Međutim, isporuka prema pravilima kvantne teorije onemogućava da je Deda Mraz ikada viđen, navodi Tolan, dodajući da bi viđenje odmah dovelo do kolapsa talasa Deda Mraza na toj lokaciji, čime bi se priča o Deda Mrazu okončala.

(Tanjug)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć