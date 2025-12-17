STIGLI REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA U JARKOVCU: Naprednjaci dramatično uvećali prednost, blokaderi dobili 10 posto manje glasova
GLASANjE na izborima za odbornike Skupštine opštine Sečanj, održanim 30. novembra, na biračkom mestu broj osam u Domu penzionera u naselju Jarkovac, ponavljeno je danas.
Srpska napredna stranka dramatično je uvećala prednost - dobili su 20 posto više glasova, dok su blokaderi dobili 10 posto manje.
Pogledajte rezultate sa biračkog mesta broj 8:
Izlaznost: 397
Nevažeći: 4
Važeći: 393
SNS: 315
SPS: 7
GG Baćina: 0
Blokaderi: 59
SRS: 12
Slede rezultati istog biračkog mesta na izborima 30. novembra.
Izlaznost: 401
Nevažeći: 10
Važeći: 391
SNS: 273
SPS: 16
GG Baćina: 13
Blokaderi: 64
SRS: 25
Podsetimo, glasanje je poništeno presudom Višeg suda u Zrenjaninu od 8. decembra.
Na lokalnim izborima u Sečnju, održanim 30. novembra, učestvovalo je pet izbornih lista, a na izbore je izašlo 6.569 građana, odnosno 64,24 odsto ukupnog biračkog tela. Najveći broj glasova osvojila je lista "Aleksandar Vučić - Najbolje za Sečanj" - 59,11 odsto (14 odborničkih mandata), lista "Glas mladih" 32,74 odsto (osam mandata), dok je lista "Ivica Dačić - SPS" osvojila 4,5 odsto (jedan mandat).
Skupština opštine Sečanj ima 23 odbornička mesta.
