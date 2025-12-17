STIGLI REZULTATI PONOVLJENIH IZBORA U JARKOVCU: Naprednjaci dramatično uvećali prednost, blokaderi dobili 10 posto manje glasova

ODLUKA EU da Srbiji ne otvori Klaster 3, iako je za to već pet godina u potpunosti spremna, a da se, s druge strane, na primer Ukrajina, u kojoj bukti rat, hvali za napredovanje, još jednom je pokazalo da se proces evropskih integracija više ne meri učinjenim reformama, već interesima Brisela i političkom podobnošću naše zemlje - pre svega kroz stav prema KiM i odnose sa Moskvom i Pekingom.