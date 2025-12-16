Politika

"MI SRBI SMO MAJSTORI UNIŠTENIH PRILIKA" Vučić o Generalštabu i povlačenju Kušnera - Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju, odgovaraće svi

В.Н.

16. 12. 2025. u 11:47

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić obratio se medijima nakon prijema dece iz Vukovara. Odgovarajući na pitanja novinara Vučić je govorio i o projektu Generalštaba i povlačenju Džareda Kušnera.

Foto: Novosti

- Sve što se po pitanju Generalštaba dešavalo, ponosan sam na sve one koji su pokušali da dovedu jednog takvog investitora. Kampanjom i hajkom koja je vođena mi smo uspeli da sve uništimo. Kampanja kreće kao kampanja podrške blokderskoj hajci, jer je potrebno sve ocrniti, razoriti Srbiju, ostaviti je bez investitora i sve drugo kako bi Srbija nestala sa mapa uspešnih zemalja. Izgubili smo jednu izuzetnu investiciju. Lično ću se postarati da svi oni koji su učestvovali u nanošenju štete da odgovaraju za to. Ukoliko bih ja podneo krivičnu prijavu, oni bi mi sami napisali odgovor. Kadija te tuži, kadija ti sudi. Čim ima zloupotrebe službenog položaja, ide se na TOK. Ne mogu da budu iznad zakona ni Nenadić, ni Isailović, tu nema filozofije. Šteta koja je naneta Srbiji je ogromna. Mi ćemo imati sada jednu urušenu zgradu. Ovde nema nikakve korupcije jer se ljudi povlaće iz projekta. Oni su uvek polazili od sebe, znaju kakvi su lopovi, pa misle da su i drugi ljudi takvi - istakao je Vučić. 

- To pokazuje - mi Srbi smo majstori uništenih prilika - dodao je predsednik. 

Istakao je da će sam pisati krivičnu prijavu protiv svih onih koji su radili na ovoj kampanji. 

- Daću sve od sebe da oni koji su odgovorni što smo izgubili ovakvu investiciju odgovaraju - dodaje Vučić. 

- Propustili smo jednu veliku priliku. 

Kaže da je zbog blokadera izgubljen ogroman novac koji je trebalo da uđe u našu zemlju. 

