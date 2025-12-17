NAFTA U VENECUELI JE NAŠA! Tramp izneo oštar stav: "Sve su nam oduzeli jer smo imali predsednika koji nije pratio dešavanja u svetu"

SJEDINjENE Države žele da povrate prava na naftu u Venecueli, koja su Vašingtonu oduzeta, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Foto Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Prava na zemlju, naftu, na sve što smo imali - sve su nam to oduzeli, jer smo imali predsednika koji, možda, jednostavno nije pratio šta se dešava u svetu - rekao je Tramp novinarima.

Američki predsednik Donald Tramp mogao bi da objavi početak rata sa Venecuelom u četvrtak rano ujutru, tvrdi američki novinar Taker Karlson, pozivajući se na američkog zvaničnika. Karlson tvrdi da će Tramp objaviti rat Venecueli tokom svog obraćanja o stanju nacije u 21:00 po istočnom vremenu ( u 03.00 po srednjoevropskom vremenu).

Prema njegovim rečima, američki zakonodavci su juče dobili informacije o predstojećem ratu sa Venecuelom, koji bi mogao biti objavljen ubrzo.

(Sputnjik)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković - Radoznalost je njena supermoć