OBJAVLJENA LISTA NAJBOLJIH REGIONA SA HRANOM NA SVET: Na spisku su i dva kraja iz Srbije

SVAKA zemlja ima regione koji jednostavno plene svojim specijalitetima - ta mesta nude nezaobravne specijalitete koji su obojenim lokalnim ukusima, kulturom, ali i nezaobilaznim ljudima koji su omogućili da ovi specijaliteti nastanu i sačuvaju se se od zaborava.

Leskovači ajvar, leskovački roštilj, svrljiški belmuž, komplet lepinja, zlatiborska pršuta, užička pršuta su samo neki od specijaliteta koji su dali gastronomski pečat i privukli pažnju svetskih kritičara.

U konkurenciji 100 najboljih regiona sa hranom na svetu, Srbija je zauzela dve pozicije - na 14. mestu našao se region južne i istočne Srbije sa prosečnom ocenom od 4,35, dok je zlatiborski okrug na 34. poziciji sa ocenom od 4,22, prema gastronomskom sajtu Tejstatlas.

Najbolji region sa hranom na svetu je italijanska Kampanija sa ocenom od 4,47, vicešampion je italijanski region Emilija Romanja, dok je treća pozicija pripala grčkom Kritu.

SRPSKA KUHINjA OSVAJA SVET: OD KOMPLET LEPINjE DO TRADICIONALNIH SPECIJALITETA

Sve više se primećuje da je hrana naše zamlje sve popularnija i tek sada dobija odlikovanja koje je odavno zaslužila - komplet lepinja se nedavno našla u kategoriji najboljih jela na svetu, a bila je proglašena i za najbolji doručak na svetu. Takođe, briljiraju i ostala jela, te su se pre nekog vremena među najukusnijim jelima koja dolaze iz Srbije našli pljeskavica, ajvar, moravska salata, sarma, pasulj.

UNESKO, ŠLjIVOVICA - "NAZDRAVLjE"

I naše tradicionalno piće, šljivovica, nije ostalo bez nagrade i postalo je deo kulturnog nasleđa sveta. Naime, UNESKO je na listu stavio šljivovicu i "socijalnu praksu i znanje o pripremi i upotrebi šljivovice", kao primer značajne kulturne tradicije:

Tokom praznika i porodičnih okupljanja, sa šljivovicom se nazdravlja uz želje za zdravlje i blagostanje. Šljivovica je deo tradicionalne medicine, kao melem protiv prehlada i bolova, ali i kao antiseptik. Priprema šljivovice prenosi se sa kolena na koleno", naveo je svojevremeno UNESKO, nakon što je šljivovica upisana na Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa Uneska.

